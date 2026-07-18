Harry „nu și-a dorit niciodată să fie înstrăinat”, dar era „îndrăgostit până peste cap”. Noi dezvăluiri despre ruptura de familia regală: „Vălul” începe „să cadă”

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Pentru un cuplu despre care se spune că încearcă să „inverseze Megxit”, prințul Harry și Meghan Markle au avut o strategie cel puțin surprinzătoare pentru a recâștiga simpatia publicului britanic în timpul vizitei lor în Regatul Unit, de săptămâna trecută.

Harry a alimentat timp de mai multe săptămâni o adevărată „dramă” în jurul planurilor de călătorie ale familiei sale, după ce a ridicat din nou problema măsurilor de securitate, stabilite cu mult timp în urmă, iar apoi a intrat într-un conflict cu Palatul Buckingham din cauza ofertei de a fi cazat acolo în timpul vizitei, notează Spokesman. Ducele de Sussex a lansat și un atac public la adresa unui judecător de la Înalta Curte, pe care l-a acuzat că a făcut o „mușamalizare”, după ce magistratul i-a respins cererea prin care încerca să demonstreze, fără dovezi, că jurnaliști ai publicației Daily Mail au folosit metode ilegale pentru a obține informații.

Între timp, Meghan ar fi simțit „multă tristețe” și s-ar fi simțit „umilită” de disputa publică privind participarea ei și a copiilor lor, Archie și Lilibet, la vizita din Regatul Unit, potrivit revistei People. În cele din urmă, ea a renunțat să participe la evenimentele programate împreună cu soțul ei la Londra și la ceremonia care a marcat începutul numărătorii inverse până la Jocurile Invictus din 2027, organizate la Birmingham.

Cu toate acestea, Harry, în special, pare să fi obținut un rezultat important în urma vizitei. Potrivit informațiilor apărute în presă, el speră că aceasta va reprezenta un pas important spre împăcarea cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și va deschide calea unei reveniri în Regatul Unit, la șase ani după retragerea tensionată din îndatoririle regale și mutarea în Statele Unite.

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Harry este hotărât să-și refacă legăturile cu țara natală

Jurnalista Alison Boshoff, de la Daily Mail, scrie că Harry este hotărât să-și refacă legăturile cu țara natală și că atât el, cât și Meghan, au înțeles că trebuie să aibă o relație bună cu tatăl lui Harry, regele Charles al III-lea, pentru a-și recâștiga statutul internațional și pentru a-și relansa carierele, care traversează o perioadă dificilă în Statele Unite.

„Există sentimentul, în cercul lui apropiat, că a început să se simtă mai puțin binevenit în America”, a declarat un prieten pentru Boshoff. Acesta a adăugat că există și impresia că „visul american nu este chiar ceea ce părea”. La rândul ei, Meghan ar fi conștientă că influența lor publică este în scădere și că popularitatea ei se diminuează chiar și în propria țară, Statele Unite.

Potrivit aceluiași apropiat, Meghan a început să se simtă și ea „izolată” în America, în timp ce inima lui Harry a rămas întotdeauna în Regatul Unit.

„Nu este un secret că au mers în Statele Unite pentru a-și construi averea și pentru a valorifica, într-o anumită măsură, faima și statutul regal al lui Harry. Dar visul american începe să se răcească”, a spus sursa.

În acest context, Harry ar fi fost încurajat și plin de speranță după ce a obținut ceea ce consideră un câștig major în timpul vizitei sale, o întâlnire privată cu tatăl său, regele Charles.

Harry i-a dus și pe Meghan, Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, la o întâlnire cu regele Charles și regina Camilla, desfășurată pe 10 iulie la Highgrove, reședința de la țară a suveranului. Presa britanică a relatat că întâlnirea a fost organizată în cel mai mare secret, iar familia Sussex a fost adusă la proprietate fără să fie observată de presă. Palatul Buckingham s-a ocupat apoi de publicarea unui număr foarte limitat de informații despre întrevedere.

Boshoff susține că regele și Palatul au impus condiții stricte pentru ca această întâlnire de reconciliere să aibă loc.

„Nu au fost permise camere de filmat în încăpere, nu au existat informări pentru presă și nici postări pe Instagram”, a scris jurnalista.

Până în prezent, Harry și Meghan par să fi respectat aceste condiții și nu au permis echipei lor să ofere informații, nici măcar anonim, publicațiilor apropiate despre ceea ce s-a discutat la întâlnire.

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Harry și o parte dintre consilierii regali încearcă să găsească o modalitate prin care acesta să fie primit din nou în familia regală

Boshoff a relatat anterior că Harry și o parte dintre consilierii regali încearcă să găsească o modalitate prin care acesta să fie primit din nou în familia regală. În timpul „Megxit”, Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale, s-au mutat în Statele Unite și au încercat să devină independenți financiar prin contracte de milioane de dolari cu Netflix și Spotify.

Ulterior, cei doi și-au folosit platformele de pe Netflix și alte proiecte, inclusiv autobiografia lui Harry, „Rezerva”, pentru a critica monarhia și membrii familiei regale. Acest lucru s-a întâmplat după ce regina Elisabeta a II-a a decis că nu pot avea un rol parțial în familia regală și, în același timp, să desfășoare activități comerciale sau să construiască un imperiu media.

„Nu cred că și-a dorit vreodată să fie înstrăinat de familia lui”, a declarat o altă sursă pentru Boshoff. „Cred că, atunci când era îndrăgostit până peste cap de Meghan, putea să fie suficient de orbit de sentimente încât să o aleagă pe ea. Acum lucrurile sunt diferite și vălul începe să se ridice”.

Printre numeroasele lucruri pe care Harry și Meghan nu le-au anticipat în timpul „Megxit” se numără și faptul că simpla celebritate nu este suficientă pentru a deveni moguli media sau antreprenori de succes. Contractele lor cu Spotify și Netflix s-au încheiat fără rezultatele așteptate, iar brandul de lifestyle As Ever al lui Meghan ar avea dificultăți în a-și vinde gemurile și celelalte produse. De asemenea, deși emisiunea ei de pe Netflix, „With Love, Meghan”, a primit, în mod surprinzător, o nominalizare la premiile Daytime Emmy, a fost primită slab de critici, iar Netflix a decis să nu o reînnoiască pentru un nou sezon.

Între timp, Harry nu a încetat niciodată să se considere un membru activ al familiei regale, în ciuda deciziei luate de bunica lui. De asemenea, Boshoff afirmă că în cercul apropiat al regelui Charles al III-lea există o acceptare tot mai mare a ideii că Harry și Meghan vor continua să desfășoare activități comerciale pentru a-și finanța stilul de viață costisitor, care include servicii de securitate privată și conacul din Montecito.

Boshoff spune că există persoane în cadrul Palatului care consideră că Harry și Meghan ar trebui să poată continua să câștige bani în Statele Unite și în alte țări, dar să fie tratați ca membri activi ai familiei regale atunci când se află în Regatul Unit.

Din acest motiv, jurnalista afirmă că nu este exclus ca Harry și familia lui să fie găzduiți într-o reședință regală la următoarea lor vizită în Regatul Unit.

„Dacă acest protocol va fi stabilit, iar Harry pare convins că acest lucru se poate întâmpla la următoarea vizită, atunci va ajunge cât se poate de aproape de formula «pe jumătate în interior, pe jumătate în afară», exact modelul pe care regina Elisabeta a II-a l-a interzis cuplului”, a concluzionat Boshoff.