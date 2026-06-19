Denise Rifai, chemată din nou la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare - surse

foto: Denise Rifai, Facebook

Denise Rifai, ar fi așteptată la DNA, după ce ar fi fost pusă sub acuzare, potrivit surselor Mediafax.

Procurorii Secției a II-a ar fi chemat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai la DNA, în această după amiază la ora 17:00, transmite Mediafax, citând surse.

Denise Rifai ar fi fost audiată și zilele trecute de către de procurorii Secției a II-a a DNA , în cadrul aceluiași caz, și ar fi fost deja pusă sub acuzare, potrivit sursei citate. Jurnalista ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, arată sursa citată.

În același dosar figurează și Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro. Reamintim că aceasta a fost adusă din nou la sediul DNA pentru audieri în cursul zilei de vineri. Ea apare în centrul unui dosar DNA privind presupuse mite date în interiorul ONJN, iar din această anchetă s-ar fi desprins și dosarul în care Ciucu este acuzat de mită.

Fosta șefă a ONJN, apropiată a jurnalistei Denise Rifai, dar și a lui Ciprian Ciucu

Odeta Nestor este considerată a fi o apropiată a jurnalistei Denise Rifai, dar și a edilului Capitalei, Ciprian Ciucu.

De altfel, reamintim că vineri, 18 iunie, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fost chemat pentru audieri de procurorii DNA, într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Ulterior, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru luare de mită.

Denise Rifai a negat că ar face parte din dosar

Joi, 18 iunie, apăruseră informații potrivit cărora Denise Rifai ar fi implicată în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA, dar vedeta de televiziune a negat categoric orice implicare în ancheta procurorilor anticorupție: „Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a spus ea lui Victor Ciutacu. Vezi mai mult AICI.