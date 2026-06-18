Denise Rifai, în dosarul lui Ciprian Ciucu? Răspunsul vedetei / update

foto: Denise Rifai, Facebook

Conform unor surse, Denise Rifai, vedetă de televiziune, ar fi implicată în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA.

UPDATE: Denise Rifai respinge acuzațiile.

Denise Rifai a negat categoric orice implicare în ancheta procurorilor anticorupție: „Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a declarat jurnalista lui Victor Ciutacu.

Știrea inițială:

Denise Rifai ar fi implicată în dosarul de la Direcția Națională Anticorupție al lui Ciprian Ciucu, potrivit jurnalistului Mihai Belu. Atât vedeta de televiziune, cât și Odeta Nestor, fost președinte al ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) ar fi vizate în cauză.

„Dosarul lui Ciucu disjuns din flagrantul lui Miriam Denise Rifai și al Odettei Nestor, fata cu jocurile de noroc.

Aparent, șpaga de la ONJN intra în același loc în care intrau și banii despre care se spune ar fi fost plătiți pentru Ciucu“, a scris jurnalistul Mihai Belu pe Facebook.

Informația a fost dată ulterior și de România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Denise Rifai ar fi făcut și denunțul împotriva lui Ciprian Ciucu și a fost audiată zilele acestea de către procurorii DNA. Se pare că ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.

Am contactat-o pe Denise Rifai pentru a-i cere un punct de vedere privitor la aceste informații, însă până la ora publicării acestui articol nu ne-a răspuns.

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Odeta Nestor a fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și este o apropiată a primarului Capitalei încă din perioada în care acesta era primar al Sectorului 6

Ea a fost fost pusă sub acuzare pentru: complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Reamintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fi fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA. El a fost audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și ulterior plasat sub control judiciar pentru luare de mită.

La ieșirea de la DNA, Ciucu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a declarat că este nevinovat.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt nevinovat”, a exclamat primarul general al Capitalei.

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