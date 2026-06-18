Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, audiat la DNA. UPDATE: Prim-vicepreședintele PNL, suspect într-un dosar de luare de mită

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este audiat la DNA.

UPDATE 4: Ciprian Ciucu, pus sub acuzare de DNA

În aceste momente lui Ciprian Ciucu îi sunt aduse la cunoștință acuzațiile, urmând ca mai apoi să dobândească calitatea de inculpat. Potrivit unor surse, există posibilitatea ca primarul general al Capitalei să plece de la DNA cu o măsură preventivă, de exemplu controlul judiciar.

UPDATE 3: Ciprian Ciucu a ajuns la DNA

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns joi la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a fost citat pentru audieri într-un dosar de corupţie, transmite Agerpres.

La intrarea în sediul DNA, Ciucu nu a dorit să facă declaraţii presei.

Conform unor surse judiciare, Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită.

El este suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizaţie pe vremea când era primar al Sectorului 6, au indicat sursele citate.

UPDATE 2: Ar fi prima oară când Ciprian Ciucu va fi audiat în acest dosar

Potrivit Antena 3 CNN, este prima dată când Ciprian Ciucu este audiat în acest dosar. Primarul general ar fi citat ca martor în acest dosar, dar este posibil ca în urma audierilor să obțină o altă calitate, respectiv cea de suspect.

UPDATE 1: Nu este exclus ca edilul să fie pus sub acuzare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost chemat joi la DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Conform surselor citate, Ciucu este suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizaţie pe vremea când era primar al Sectorului 6.

Nu este exclus ca edilul să fie pus sub acuzare la finalul zilei, după audieri.

Știrea inițială:

Primarul Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, ar fi fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA. Potrivit unor surse citate de Mediafax, el va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Precizăm că pentru moment nu există informații oficiale în acest sens din partea autorităților.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost întrebat despre aceste audieri în timpul conferinței de presă pe care o susținea după ședința partidului, dar nu a comentat subiectul, afirmând că nu are informații legate de acest subiect.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, Ciprian Ciucu ar fi anchetat în 4 dosare, iar într-unul dintre ele ar fi acuzat de deturnare de fonduri din campanie. Totodată, sursele citate spun că ieri ar fi fost făcute percheziții și s-ar fi strâns documente și probe în dosar de la AEP.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a fost primar al Sectorului 6, între anii 2020 și 2026. Totodată, Ciprian Ciucu este cunoscut drept unul dintre liderii PNL apropiați de premierul demis Ilie Bolojan.

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