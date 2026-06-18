PSD, fără o decizie clară privind Guvernul Veștea, după ședință. Sorin Grindeanu: „Analizăm programul de guvernare”

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

PSD nu a decis încă dacă intră sau nu la guvernare, a anunțat Sorin Grindeanu, după ședința partidului. Președintele formațiunii a menționat că PSD analizează în aceste momente programul de guvernare al lui Veștea.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că social-democraţii vor stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea. Cel mai probabil, o decizie în acest sens va fi luată duminică, 21 iunie.

„Am tot respectul pentru Adrian Veştea. Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea”, a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.