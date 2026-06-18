PSD, fără o decizie clară privind Guvernul Veștea, după ședință. Sorin Grindeanu: „Analizăm programul de guvernare”

PSD nu a decis încă dacă intră sau nu la guvernare, a anunțat Sorin Grindeanu, după ședința partidului. Președintele formațiunii a menționat că PSD analizează în aceste momente programul de guvernare al lui Veștea.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că social-democraţii vor stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea. Cel mai probabil, o decizie în acest sens va fi luată duminică, 21 iunie.
„Am tot respectul pentru Adrian Veştea. Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea”, a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.
- „L-am informat pe Veștea că decizia PSD se mai lasă așteptată”
- „PSD trebuie să judece foarte bine dacă intră într-o asemenea majoritate”
- „Eu îmi doresc să avem rapid un guvern. România are nevoie de un guvern, să treacă de ambițiile mesianice”
- „În acest moment se poate face o majroitate refăcând fosta coaliție. Nici PNL-USR nu poate face majoritate fără PSD. Nici PSD fără ele. De la ei ați auzit că fac majoritate fără PSD, dar cu cine fac?!”
- „Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier, dânsul (n.r. Veștea )trebuie să găsească o majoritate în Parlament”
- PSD și programul de guvernare: „Trebuie să ne convingă premierul desemnat că se și întâmplă acele lucruri”
- Sorin Grindeanu a spus că Ilie Bolojan „l-a mințit” pe președintele Nicușor Dan în discuțiile privind formarea Guvernului Tomac, afirmând că PNL a avut cerințe continue privind crearea acestui Executiv. „Trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României. Când îl minți și spui că intri în Guvern, dar după trei zile spui să nu fie proxi al PSD, dar să nu fie secretari de stat și prefecți... Bolojan a mințit și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cerințe. De aceea suntem în această situație. E o consecință a acestor desfășurări. Ilie Bolojan se gândește doar la el”