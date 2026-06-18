Culisele chemării lui Ciprian Ciucu la DNA: Chirieac amintește de declarația primarului general la DC News, preluată de toată presa

Agerpres / Ciprian Ciucu

Analistul politic Bogdan Chirieac a amintit de declarațiile făcute de Ciprian Ciucu, la DC News, la evenimentul „Upgrade România: Viața după PNRR”.

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică, joi după-amiază, la postul de televiziune B1, unde a ridicat mai multe semne de întrebare legate de anchetarea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Întrebat de jurnalista Ioana Constantin despre chemarea lui Ciprian Ciucu la DNA, analistul politic a precizat că „au fost cazuri în care oamenii au fost târâți prin procese 10-12 ani, iar la sfârșitul procesului, onorata instanță a spus că fapta nu există“.

„Nu m-aș repezi la Ciucu din punctul ăsta de vedere“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Constat doar atât: România nu are premier și nu are Guvern, că e demis. Nu mai are nici primar general al Capitalei“, a adăugat Bogdan Chirieac.

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Semne de întrebare după chemarea lui Ciprian Ciucu la DNA

Analistul politic a ridicat un prim semne de întrebare legat de susținerea pe care Ciprian Ciucu i-a acordat-o și continuă să i-o acorde lui Ilie Bolojan. De asemenea, a amintit de ancheta Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, la prefectul de Timiș din partea USR, Elena Micicoi, chiar înainte de votul pentru Guvernul Tomac.

„Sunt curios să aflu și versiunea DNA, și versiunea lui Ciprian Ciucu. Eu nu am înțeles niciodată ce caută un om ca Ciprian Ciucu lângă Ilie Bolojan, dar e problema dânșilor. Am semne de întrebare. A mai fost un moment, când USR voia să voteze Guvernul Tomac, în ziua aia, la Timișoara, însăși doamna Laura Codruța Kovesi a pus punctul pe i și a luat-o de păr pe prefecta USR-istă din Timiș. A fost un semnal pentru USR“, a explicat Bogdan Chirieac, după care a adăugat că de fiecare dată „când sunt decizii politice importante, hop bagă capul în poză și procuratura, dar în restul timpului nu acționează“.

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Despre Congresul organizat duminică de PNL, Bogdan Chirieac a precizat că nu este statutar și că scopul acestuia ar fi ca Veștea să nu ajungă premier înainte de a fi exclus din partid.

„Un Congres aproape nelegal la PNL, că înțeleg că statutar trebuiau 14 zile. Bolojan l-a convocat în șase zile. E ceva în neregulă acolo, ca nu cumva Veștea să ajungă cu Guvernul în Parlament înainte să fie dat afară din partid“, a spus Bogdan Chirieac la B1 TV.

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Bogdan Chirieac: Ciprian Ciucu începuse să facă ceva în București

Analistul politic a lăudat însă activitatea primarului general și a amintit de o intervenție a lui Ciprian Ciucu la evenimentul „Upgrade România: Viața după PNRR, organizat de DC News la finalul lunii mai.

„Eu am doar această întrebare: De ce fix în mijlocul scandalului l-au luat pe Ciprian Ciucu?“, adăugând că actualul primar general „începuse să facă ceva în București“

„A dat drumul la șantiere, mai ales că toată zona de nord era blocată. Și a mai făcut ceva, era lângă mine la DC News când a spus că sute de milioane de lei au fost pierdute din PNRR de domnul Nicușor Dan. Toată presa a preluat știrea. Sute de milioane a găsit acolo, bani pierduți definitiv. Am niște dubii“, a conchis, la B1 TV, în emisiunea Ioanei Constantin, analistul politic Bogdan Chirieac.

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