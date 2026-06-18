Ce pedeapsă riscă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Av. Toni Neacșu: Acolo unde există o presupusă luare de mită întotdeauna există și o presupusă dare de mită

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este audiat la DNA, fiind suspectat într-un dosar de luare de mită. Avocatul Toni Neacșu a explicat ce pedepasă riscă prim-vicepreședintele PNL.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru al Consilului Superior al Magistraturii, dar și fost judecator, a explicat ce pedepasă riscă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, în dosarul în care e suspectat de luate de mită.

Precizăm că dosarul de la DNA ar fi fost deschis anul trecut. Ciprian Ciucu ar fi suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizaţie pe vremea când era primar al Sectorului 6, potrivit surselor.

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Avocatul Toni Neacșu: Ceea ce urmează să se întâmple este relativ simplu

"Deocamdată avem puține informații. Vom avea ulterior acel comunicat de la DNA și vom ști mai clar totul. Până atunci, mai mult ca sigur domnul Ciucu a fost chemat la DNA în calitate de suspect, nu de martor. Cu siguranță citația este de câteva zile. Ceea ce urmează să se întâmple este relativ simplu. Dumnealui a căpătat deja calitatea de suspect în dosar, dar există această obligație procedurală de a i se aduce la cunoștrnță personal ordonanța procurorului prin care s-a făcut acest lucru și asta se întâmplă acum. A fost invitat la DNA și i se va prezenta acea ordonanță a procurorului, i se vor comunica exact acuzațiile, urmând ca apoi dumnealui să spună dacă vrea sau nu să dea declarații astăzi. Cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla deoarece până în momentul de față, neavând nicio calitate în dosar nici nu a avut acces la probele din acest dosar, astfel că cel mai probabil va solicita să dea declarații după ce avocatul va reuși să studieze dosarul de urmărire penală, astfel încât să dea o declarație în cunoștință de cauză.

În rest, despre acuzații, este practic cea mai gravă acuzație de corupție care i se poate aduce unui funcționar public, luare de mită - 3-10 ani, ba chiar pot fi mărite aceste limite în condiția în care DNA se ocupă de acest dosar. Este infracțiune gravă. Acolo unde există o presupusă luare de mită să știți că întotdeauna există și o presupusă dare de mită.

Înțeleg că dosarul este mai vechi. Sunt convins că în toată această perioadă au mai fost audieri în dosar, probabil inclusiv persoanele despre care se presupune că ar fi dat acea mită. Rămâne de văzut pe ce e construită acuzația și dacă există probe", a avocatul declarat Toni Neașcu la Antena 3 CNN.