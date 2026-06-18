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DCNews Stiri Contestatarii lui Bolojan atacă în instanță deciziile PNL privind votul Guvernului Veștea și excluderea membrilor

Contestatarii lui Bolojan atacă în instanță deciziile PNL privind votul Guvernului Veștea și excluderea membrilor

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 18 Iun 2026
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pnl partidul national liberal
Partidul Național Liberal. Sursa foto: Agerpres

Membri ai PNL ar fi contestat în instanță decizia partidului care vizează excluderea parlamentarilor care votează Guvernul Veștea, potrivit unor surse politice.

Mai mulți membri ai Partidului Național Liberal au inițiat acest demers la Tribunalul București, potrivit surselor Digi24.

Ce contestă membrii PNL

Concret, aceștia contestă două decizii ale Biroului Politic Național (BPN) al PNL din 15 iunie: cea în care se menționează că grupurile parlamentare sunt mandatate să nu voteze Guvernul Veștea, respectiv cea care vizează sancțiuni, adică excluderea celor care votează acest guvern.

Argumentele aduse de membrii PNL în această sesizare sunt, printre altele, încălcarea articolului 69 din Constituția României, care prevede că un parlamentar votează după propria conștiință. 

Articolul 69 din Constituția României reglementează mandatul reprezentativ al deputaților și senatorilor și stabilește două principii fundamentale ale activității parlamentare:

  • serviciul poporului: în exercitarea mandatului lor, parlamentarii sunt în serviciul poporului român;
  • nulitatea mandatului imperativ: orice mandat imperativ este nul. Acest lucru înseamnă că parlamentarii nu pot fi constrânși de alegători sau de partid să voteze într-un anumit fel și nu pot fi revocați din funcție pe parcursul mandatului pentru modul în care își îndeplinesc atribuțiile.

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