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Planul lui Bolojan până în 2030, divulgat de Victor Ponta: „E o strategie coerentă și eficientă. Îl bate pe Nicușor”

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 18 Iun 2026
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nicusor dan ilie bolojan
Președintele Nicușor Dan/ Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Fostul premier Victor Ponta consideră că premierul interimar Ilie Bolojan are o strategie politică foarte coerentă și eficientă, având șanse să îl învingă pe Nicușor Dan într-o potențială cursă prezidențială, în anul 2030.

„Care e planul lui Bolojan, ce vrea?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta: Bolojan îl bate pe Nicușor în 2030

„Eu cred că Bolojan, în acest moment, este într-o strategie politică foarte coerentă și foarte eficientă. În 2028, la alegeri, vor fi două blocuri importante: AUR, cu George Simion candidat la prim-ministru, și PNL-USR cu Ilie Bolojan candidat la prim-ministru.

Dacă nu-l pune Nicușor Dan pe Bolojan și-l pune pe Simion, atunci Bolojan va candida la prezidențiale și-l și bate pe Nicușor în 2030. Asta e o strategie - dacă aș fi consultant politic...”, a spus Victor Ponta.

Ponta, despre evoluția în declin a PSD la alegeri

Bogdan Chirieac a revenit și i-a replicat: „Pe PSD nu-l mai vedeți”, afirmație la care Victor Ponta a răspuns: „Fac apel la memoria dvs. Am luat (n.r. PSD) 59% în 2012, 45% în 2016, 29% în 2020 și 20% în 2024. În 2028, păstrând trendul, 10%. Cu cine va merge - cu Simion sau Bolojan - PSD va fi un partid micuț”, a mai spus fostul premier, prezent în emisiunea „Ce se întâmplă” de la DCNews, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

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