Procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi au descins la prefectul USR din Timiș/ UPDATE: Cornelia Micicoi demisionează

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Prefectul de Timiş, Elena Micicoi, şi-a înaintat demisia din funcţie vineri după-amiază, după ancheta Parchetului European (PE) în cadrul căreia s-a făcut vineri o percheziţie la locuinţa sa.

UPDATE: Elena Micicoi și-a dat demisia din funcția de prefect al județului Timiș

Prefectul de Timiş, Elena Micicoi, şi-a înaintat demisia din funcţie, după ancheta Parchetului European (PE) în cadrul căreia s-a făcut vineri o percheziţie la locuinţa sa.

„Mi-am înaintat demisia din funcţia de prefect al judeţului Timiş. Decizia îmi aparţine mie şi doar mie. Instituţia Prefectului reprezintă Guvernul Român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociaţie de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituţiei pe care am condus-o. Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligaţia legală să o verifice. Ancheta este la început.

La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar şi sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată. Acum, am nevoie de toată energia pentru a-mi proteja familia şi a-mi apăra demnitatea. O voi face ca cetăţean, nu din funcţie. Le mulţumesc colegilor din Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş pentru profesionalism şi colaborare. Am făcut împreună multe lucruri bune pentru comunitatea în care am fost tot timpul prezentă. Rămân la dispoziţia anchetatorilor, aşa cum am fost de la prima oră”, a spus Elena Micicoi, pe pagina de Facebook.

Știre inițială

Procurorii Parchetului European, coordonați de Laura Codruța Kovesi, au efectuat vineri dimineață percheziții în județul Timiș, inclusiv la domiciliul prefectului USR de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, anunță Opinia Timișoarei. Acțiunea face parte dintr-o anchetă care vizează presupuse fraude cu fonduri europene.

Anchetatorii au verificat locuința prefectului în cadrul unui dosar aflat în lucru de mai multe luni. Potrivit informațiilor disponibile, prejudiciul estimat s-ar ridica la câteva sute de mii de euro. Fondurile ar fi fost destinate organizării unor cursuri de formare profesională pentru persoane defavorizate.

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Acuzațiile investigate de procurori

În total, procurorii au desfășurat 11 percheziții în județul Timiș la persoane suspectate de implicare în utilizarea ilegală a fondurilor europene. Ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals și obținerea ilegală de fonduri europene.

Pe lângă locuința prefectului, situată într-un cartier rezidențial din apropierea municipiului Timișoara, procurorii au făcut verificări și la sediul societății pe care Cornelia Elena Micicoi a condus o înainte de numirea în funcție.

Ce a declarat Cornelia Elena Micicoi

Prefectul de Timiș a comentat ancheta și a precizat: „Este un proiect pe care asociația pe care am fondat o l a derulat prin GAL ul Freidorf. Nu știu mai multe să vă spun. N am fost manager de proiect, vă dau mai multe detalii… Asociația pe care am fondat-o eu, și o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genu’ ăsta. Parchetul european își face datoria. Am ieșit cu 3 hărtii din casă. Eu sunt deschisă”.

Întrebată dacă i-au fost aduse acuzații privind fraudarea fondurilor europene, Cornelia Elena Micicoi a răspuns: „La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție, și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților. Așa făceam și înainte, nu doar acum că am o oarecare funcție. Nu mi-au fost solicitate documente mie personal”.

În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au controlat și mașina Prefecturii Timiș aflată în curtea locuinței Corneliei Elena Micicoi, precum și autoturismul personal parcat la Palatul Administrativ.

Reacția Grupului de Acțiune Locală Freidorf

După apariția informațiilor în spațiul public, reprezentanții Grupului de Acțiune Locală Freidorf au transmis un punct de vedere oficial:

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în data de 12 iunie, cu privire la ancheta Parchetului European România dorim să facem următoarele precizări: nu au existat suspiciuni de fraudă la Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, procurorii nu au vizat activitatea asociației.

GAL Freidorf a scris Strategia de Dezvoltare Locală în baza căreia a selectat fișe de proiecte care puteau atinge obiectivele și indicatorii Strategiei. GAL nu este parte a contractelor de finanțare semnate de către benenficiari cu ministerul de resort, nu are buget destinat în cadrul proiectelor selectate în baza Strategiei și nu aprobă cheltuielile făcute de aceștia.

Asigurăm comunitatea noastră că activitatea este transparenta și dăm întotdeauna dovadă de integritate și principii solide în munca noastră.

Lucrăm în continuare pentru dezvoltarea comunității locale prin servicii sociale, educaționale și investiții în infrastructura școlară”.

Cornelia Elena Micicoi ocupă funcția de prefect al județului Timiș din octombrie 2025, când a fost numită în această poziție din partea USR.