LOTO: Peste 9,05 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 2 august 2026

LOTO. Duminică, 2 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 2 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat 23.429 de castiguri in valoare totala de peste 3 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a si a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste doua categorii. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

LOTO. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 988.285,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.

LOTO. La tragerea Noroc de joi, 30 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe Amparcat.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 2 august, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: