LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști
Data actualizării: 13:03 09 Apr 2026 | Data publicării: 13:01 09 Apr 2026

LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști
Autor: Crişan Andreescu

Loto1

Loteria Romana organizeaza sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei
pentru JOKER : 14 lei
pentru LOTO 5/40 : 10 lei
pentru NOROC : 4 lei
pentru NOROC PLUS : 3 lei
pentru SUPER NOROC : 2 lei
 

LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 12,32 milioane de euro

LOTO. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,53 milioane de euro

LOTO. Report cumulat Noroc de peste 1,05 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de duminica, 5 aprilie, Loteria Romana a acordat peste  36.100 de castiguri in valoare totala de peste 3,51 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Tecuci, judetul Galati.

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Navodari, judetul Constanta.

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a,  s-au inregistrat 2 castiguri a cate 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Galati si pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

LOTO. Joi, 9 aprilie si duminica, 12 aprilie nu vor avea loc trageri loto.

