Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!”

„Nu trebuie să mai adăugăm nicio criză la cele existente. Și spun asta dinainte de a deveni ministru, făcând parte din coaliția parlamentară. Nu înțeleg, în doi neelectorali - 2026 și 2027, care ar fi rostul cerții partidelor de la guvernare. Cred că, după carte, acum, trebuie să avem 1-2 ani neelectorali. Va veni vremea concurenței între partide și avem suficient de mult timp spre 2028.

Dar dacă nu luăm o gură de aer acum, în care să luăm repede deciziile raționale, să generăm și încredere în populație, în antreprenori, pentru mobilizarea capitalului, vom avea o mare problemă. Poate ne mângâie egourile noastre de politicieni, uneori, să ne certăm la televizor sau să ne iluzionăm că mai câștigăm un vot în 2026. Nu sunt alegeri. Iar acesta e apelul meu pe care-l făceam ca parlamentar și pe care-l fac, cu atât mai mult, ca ministru al Economiei: să nu mai generăm crize suplimentare și să încercăm să vorbim pe aceeași voce cu populația. Este un apel direct pe care-l fac PSD-ului să continuăm în spiritul și în litera protocolului pe care l-am semnat și l-am agreat pentru trei ani.

E foarte importantă această încredere și perspectiva pe care o dăm oamenilor pe trei ani. Merg prin țară și mă întâlnesc cu antreprenori. Aproape toți cer stabilitate fiscală și stabilitate politică. Nu au treabă cu partidele, nu-mi spun USR sau PSD la guvernare”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Ce ar însemna schimbarea premierului Bolojan? Răspunsul ministrului Darău

„Schimbarea premierului și un alt premier de la PNL ar fi un semnal de instabilitate politică? Ce ar face USR-ul dacă ar fi schimbat domnul Bolojan?”, a fost întrebarea analistului politic Bogdan Chirieac.

„E o criză suplimentară. Asta ar însemna, și văd pe interiorul Guvernului să urmărești niște rezultate, două-trei luni pierdute pe care nu ni le permitem, cel puțin pe PNRR și SAFE”, a mai spus ministrul, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, în exclusivitate pentru DCNews.