Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!"
Data actualizării: 13:40 09 Apr 2026 | Data publicării: 13:38 09 Apr 2026

EXCLUSIV Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!”
Autor: Iulia Horovei

irineu darau ministrul economiei Irineu Darău, ministrul Economiei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a făcut un apel pentru rămânerea PSD la guvernare, pentru ca România să evite, astfel, o nouă criză.

„Nu trebuie să mai adăugăm nicio criză la cele existente. Și spun asta dinainte de a deveni ministru, făcând parte din coaliția parlamentară. Nu înțeleg, în doi neelectorali - 2026 și 2027, care ar fi rostul cerții partidelor de la guvernare. Cred că, după carte, acum, trebuie să avem 1-2 ani neelectorali. Va veni vremea concurenței între partide și avem suficient de mult timp spre 2028.

Dar dacă nu luăm o gură de aer acum, în care să luăm repede deciziile raționale, să generăm și încredere în populație, în antreprenori, pentru mobilizarea capitalului, vom avea o mare problemă. Poate ne mângâie egourile noastre de politicieni, uneori, să ne certăm la televizor sau să ne iluzionăm că mai câștigăm un vot în 2026. Nu sunt alegeri. Iar acesta e apelul meu pe care-l făceam ca parlamentar și pe care-l fac, cu atât mai mult, ca ministru al Economiei: să nu mai generăm crize suplimentare și să încercăm să vorbim pe aceeași voce cu populația. Este un apel direct pe care-l fac PSD-ului să continuăm în spiritul și în litera protocolului pe care l-am semnat și l-am agreat pentru trei ani. 

E foarte importantă această încredere și perspectiva pe care o dăm oamenilor pe trei ani. Merg prin țară și mă întâlnesc cu antreprenori. Aproape toți cer stabilitate fiscală și stabilitate politică. Nu au treabă cu partidele, nu-mi spun USR sau PSD la guvernare”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Ce ar însemna schimbarea premierului Bolojan? Răspunsul ministrului Darău

„Schimbarea premierului și un alt premier de la PNL ar fi un semnal de instabilitate politică? Ce ar face USR-ul dacă ar fi schimbat domnul Bolojan?”, a fost întrebarea analistului politic Bogdan Chirieac.

E o criză suplimentară. Asta ar însemna, și văd pe interiorul Guvernului să urmărești niște rezultate, două-trei luni pierdute pe care nu ni le permitem, cel puțin pe PNRR și SAFE”, a mai spus ministrul, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

irineu darau
ce se intampla
bogdan chirieac
razvan dumitrescu
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi la marile parchete
Publicat acum 21 minute
Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!”
Publicat acum 32 minute
Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei României. Ministrul Darău: Nu mai trebuie să adăugăm nicio criză
Publicat acum 38 minute
Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu, anunț de la Arena Națională
Publicat acum 58 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 29 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 5 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Jocuri erotice
Publicat acum 3 ore si 32 minute
România ar putea avea de câştigat de pe urma planului lui Donald Trump de "pedepsire" a unor ţări din NATO
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
