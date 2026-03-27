”Cresc pensiile?” a întrebat direct jurnalistul Răzvan Dumitrescu, realizatorul ”Ce se întâmplă?”, de la DCNews și DCNewsTV.

”La 1 ianuarie 2027, nu mai există absolut nicio scuză pentru nimeni, indiferent cine ar fi la guvernare, la Ministerul Muncii sau oriunde ca pensiile să nu se indexeze. Deja foarte mult nu au fost indexate. Există și acest CASS, care e și el o măsură temporară și care nu ar trebui să se permanentizeze. Măsura iese din vigoare la 1 ianuarie 2027” a răspuns Florin Manole, ministrul Muncii.

Rămâne PSD în Guvern? Semnalul dat de Florin Manole

El a mai spus, despre posibilitatea ca pensiile să fie înghețate și după 1 ianuarie 2027, că ”PSD trebuie să fie un garant al faptului că pensiile nu mai pot fi înghețate”.

”Asta înseamnă că rămâneți la guvernare?” a ridicat problema Răzvan Dumitrescu.

Florin Manole nu a dat un răspuns clar pentru viitor, dar a specificat că este același lucru ca la pachetul de solidaritate: ”Dacă nu ar fi trecut, am răspuns clar că nu-mi mai văd rolul în Guvern, nu mai găsesc niciun motiv să mai stau, dacă nu-ți poți îndeplini menirea din fișa postului”.

Discuția aceasta nu a avut loc cu premierul Ilie Bolojan.