”Îmi doresc un premier care să știe economie”: Cine este Delia Velculescu, doamna de fier a FMI-ului, posibil viitor prim-ministru al României. A salvat Ciprul și Grecia, în cele mai grele crize economice

În acest context, dar și în contextul în care vorbește tot mai mult despre un premier tehnocrat, independent, numele Deliei Velculescu este, din nou, vehiculat ca posibil viitor premier al României. Numele acesteia a circulat și-n iunie 2025, când nominalizat a fost Ilie Bolojan.

”Îmi doresc un premier care să știe economie” o transmite clar Sorin Grindeanu, președinte al PSD. Iar contextul economic al țării îi dă dreptate.

Sunt vehiculate nume precum:

Radu Burnete , consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale

, consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale Șerban Matei, director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României.

Mai noi, reapare în spațiul public numele Deliei Velculescu. Cine este? Economist român, cu experiență de peste 20 de ani la Fondul Monetar Internațional, unde s-a remarcat prin expertiza în domeniul financiar global.

Delia Velculescu s-a remarcat prin prezența sa în situații de criză în țări precum Cipru, Slovenia sau Grecia. Ea a condus misiunea FMI în Cipru, într-o perioadă critică pentru țară, ca ulterior să contribuie decisiv la stabilitatea economică a Sloveniei, prin supervizarea programului FMI în această țară. În 2015, a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia.

Rolul Deliei Velculescu a fost semnificativ în Grecia. Ca șefă a misiunii FMI, a avut sarcina de a evalua situația financiară și de a negocia măsuri de reformă cu guvernul elen, într-o perioadă de criză acută. Să nu uităm că anul în care aceasta a ajuns în Grecia a fost 2015, fix în punctul culminant al crizei economice din statul elen, când Grecia refuza efectiv să restituie cele 1,5 miliarde de euro pe care le datora Fondului Monetar Internațional.

Delia Velculescu a plecat în SUA la 18 ani, unde a studiat economia până la nivel de doctorat, la Universitatea Johns Hopkins. În 2002, a intrat în echipa FMI. A plecat din Sibiu, acolo unde i-ar fi fost elevă fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

Ce scria The Guardian despre Delia Velculescu când a fost aleasă să negocieze cu Grecia

”Delia Velculescu, economista româncă aleasă să conducă echipa de negocieri a Fondului Monetar Internațional în Grecia, a fost supranumită „doamna de fier” în timpul discuțiilor tensionate privind salvarea Ciprului. Având în vedere relația precară dintre Atena și creditorii săi, tenacitatea ei va fi din nou testată în zilele următoare.

Velculescu sosește joi la Atena, pe fondul incertitudinii cu privire la disponibilitatea FMI de a susține un al treilea plan de salvare pentru statul afectat al zonei euro. Alexis Tsipras, prim-ministrul grec, speră să negocieze un acord înainte de 20 august, dar FMI va supune orice acord unei examinări riguroase. (...)

Velculescu nu este foarte cunoscută în România natală, plecând în SUA pentru a urma cursurile universitare și ulterior alăturându-se FMI.

Velculescu deține un master și un doctorat în economie de la Universitatea Johns Hopkins din Maryland și lucrează la FMI din 2002. A fost coautoare a unui raport anterior al FMI asupra economiei grecești în 2009, iar acest lucru, coroborat cu perioada petrecută în Cipru ca reprezentant șef al FMI între 2012 și 2014, a dus la obținerea unui rol important în încercarea de a rezolva criza actuală din Grecia” nota The Guardian în 2015.

În imagini recente, Delia Velculescu poate fi văzută în presa din Africa de Sud, ca șefă a misiunii FMI pentru Africa de Sud.

Acum, întrebarea care se lansează în spațiul public românesc este: Și soarta României va sta în mâinile Deliei Velculescu, acum stabilită la Washington?