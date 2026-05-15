România riscă să piardă miliarde de euro. Cine e vinovat. Analiza lui Bogdan Chirieac. "Acum se trezeşte Ilie Bolojan?"

Datele oficiale arată că statul român mai are de implementat 38 de ținte și jaloane, iar întârzierea acestora poate costa România aproximativ 15 miliarde de euro. Suma este uriașă și depășește fondurile încasate până acum de țara noastră prin PNRR.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect la Realitatea Plus, în emisiunea Savianei Rusu. Întrebat pe cine ar trebui să arătăm cu degetul pentru incompetenţa de a atrage banii din PNRR, Bogdan Chirieac a spus că "În România au fost oameni care au făcut puşcărie pentru prejudiciu de 10-12.000 lei. Fostul primar de la Iaşi, Gheorghe Nechita, pentru prejudiciu 12.500 lei, 4 ani de puşcărie. Aşa a hotărât onorata Instanţă. Aberant. Pentru pierderea a 9 milioane de euro, că mie mi se par foarte importanţi şi banii care erau împrumut, că erau cu dobândă foarte mică, returnabili în 30 de ani, eu cred că Parchetul General ar trebui să înceapă ancheta. Cine sunt responsabilii? Cine a ţinut proiectele pe loc? Cine nu a împins hârtiile? Cine sunt responsabilii care au adus un asemenea prejudiciu României* Vreau să ştiu şi eu, vrem să ştim cu toţii. Ce ministru a blocat proiectul? Cine a blocat implementarea legii în Parlament? Că legea nu a ajuns să treacă sau să pice în Parlament. Pur şi simplu nu a ajuns.

Acum se trezeşte Bolojan, după ce e premierul demis al României, că trebuie să bage proiectele în Parlament? De ce nu a început cu asta mandatul de la Palatul victoria? Era vorba de 9-10 miliarde. Ce anume a determinat această imobilitate?".

Încheie Nicuşor Dan criza politică?

Bogdan Chirieac a afirmat că are încredere că preşedintele Nicuşor Dan poate pune capăt crizei politice din România. Luni, 18 mai, preşedintele a convocat partidele la consultări.

"Eu am încredere în Nicuşor Dan. Acţiunile sale din ultimele luni de zile m-au făcut să am încredere şi să sper că va fi un preşedinte mai bun decât a fost primar general al Capitalei. Sper să vină cu un mesaj cuprinzător care să pună capăt crizei politice care aduce mari prejudicii României. Domnul Bolojan a luat prizonier PNL-ul şi, prin asta, a luat prizonieră toată România. Faptul că dânsul blochează o nouă coaliţie de guvernare, iar USR îi ţine trena. Pentru că domnul Bolojan e liderul mişcării #rezist în România, e clar asta.

Dar eu sper că preşedintele Dan reuşeşte să rezolve problema, pentru că e treaba domniei sale", a declarat analistul politic.

