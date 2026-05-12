DCNews Stiri Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanţa Guvernului Bolojan privind Programul SAFE
Data publicării: 12 Mai 2026

Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanţa Guvernului Bolojan privind Programul SAFE
Autor: Tiberiu Vasile

Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG 38/2026 adoptată de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, susţinând că Executivul nu avea dreptul să emită ordonanţe de urgenţă după demitere.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituţională a României Ordonanţa de urgenţă 38/2026 adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei.

OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură în Parlament şi funcţiona cu statut de Guvern interimar.

În sesizarea trimisă la CCR, Avocatul Poporului susţine că ordonanţa contravine mai multor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) referitor la securitatea juridică şi previzibilitatea normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului şi art. 115 alin. (6), care interzice adoptarea ordonanţelor de urgenţă ce afectează drepturi şi libertăţi fundamentale.

Guvernul interimar nu poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nici nu poate iniţia proiecte de lege

În esenţă, Avocatul Poporului arată că forma finală a OUG 38/2026 adoptată de Guvern nu a avut avizul Consiliului Legislativ.

De asemenea, instituţia aminteşte că, în 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar un Executiv interimar "îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern".

În consecinţă, potrivit sesizării, Guvernul interimar nu poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nici nu poate iniţia proiecte de lege.

Avocatul Poporului mai explică faptul că OUG 38/2026 vizează, în principal, regimul juridic al proprietăţii, prin modificarea Legii 255/2010, în scopul creării cadrului legal pentru realizarea lucrărilor de interes public naţional necesare realizării unor investiţii în domeniul securităţii naţionale, ceea ce atrage necesitatea aprobării acesteia prin lege organică, astfel încât această ordonanţă de urgenţă ar fi trebuit să fie supusă spre dezbatere Camerei Deputaţilor, ca primă cameră sesizată, iar nu Senatului, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Comisiile de specialitate din Parlament analizează solicitările MAI și SRI privind programul SAFE
 

avocatul poporului
curtea constitionala
guvernul bolojan
ilie bolojan
ordonanta de urgenta
