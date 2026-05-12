Sorana Cîrstea impresionează la WTA Roma 2026, după victoria cu Jelena Ostapenko: „Toată lumea poate vedea asta” / Video

Sorana Cîrstea a învins-o, marți, pe Jelena Ostapenko și a ajuns în semifinalele WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro. Mai mult, Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 21 mondial în acest moment. Ea s-a mai aflat pe locul 21 în lume în august 2013. După victoria cu Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6, Sorana a declarat că „ambiția și visurile nu au dată de expirare”.

Declarațiile Soranei Cîrstea după victoria cu Jelena Ostapenko din sferturile WTA Roma 2026

„Am spus întotdeauna că ambiția și visurile nu au dată de expirare. Cred că toată lumea poate vedea că iubesc acest sport din toată inima.

Am o pasiune enormă pentru el. Pentru mine, faptul că joc aici și că am ajuns în semifinalele de la Roma este absolut uimitor.

Sunt foarte recunoscătoare acestui sport. Pur și simplu, mă bucur din plin de săptămâna mea la Roma până acum”, a declarat Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinalele de la turneul WTA de la Roma 2026.

VIDEO

Cirstea after beating Ostapenko to reach 1st Rome SF at 36 years old



“We can say that age is just a number. As you told me yesterday, experience counts so much in this sport..”



Sorana: “I always said there’s no expiration date for ambition and dreams. I think everyone can see… pic.twitter.com/By2womQVB9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

Ce adversară ar întâlni Sorana Cîrstea în semifinalele WTA Roma 2026

În semifinalele turneului de la Roma, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea sfertului de finală disputat între Coco Gauff și Mirra Andreeva.

Dacă va reuși se califice mai departe, Sorana Cîrstea va ajunge la 2147 de puncte în clasamentul WTA de simplu și ar urca pe locul 18 în lume.

De asemenea, cu victoria de marţi, Sorana Cîrstea a devenit a treia cea mai vârstnică semifinalistă de la Roma în era open. Ea a fost depăşită la acest capitol doar de Martina Navratilova în anul 1994 şi Billie Jean King în anul 1982.

Sorana Cîrstea este a treia cea mai vârstnică semifinalistă la un turneu WTA 1.000, după Serena Williams (Toronto 2019) şi Venus Williams (Miami 2017, Indian Wells 2018).