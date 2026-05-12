€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Data publicării: 12 Mai 2026

Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Autor: Elena Aurel

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a răspuns la mai multe întrebări.

Întrebat dacă mai există varianta desemnării lui Ilie Bolojan ca prim-ministru, președintele Nicușor Dan a răspuns că va desemna un prim-ministru dacă există o majoritate parlamentară care să-l susțină. 

Jurnalist: Vă pregătiți să convocați partidele politice la consultări oficiale pentru desemnarea unui prim-ministru. Aș vrea să vă întreb direct dacă mai există această variantă, cea a desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, în momentul de față.

„Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general.

Mă aștept ca partidele să își păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public. De fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele este o propunere de premier și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru”, a spus Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Are România de ales între Europa şi SUA? Nicuşor Dan anunţă marele avantaj al României

Majoritatea parlamentară și componența Guvernului

Președintele Nicușor Dan a explicat că va respecta toate procedurile constituționale și va chema toate partidele, inclusiv AUR, la consultări oficiale pentru formarea Guvernului. 

Jurnalist: Ați folosit o nuanță: „majoritate în Parlament”. Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul Guvernului?

„Întrebarea dumneavoastră este dacă există varianta în care majoritatea parlamentară să se suprapună cu componența Guvernului... Teoretic”, a spus Nicușor Dan. 

Jurnalist: Ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR. Îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?

„Evident! La consultările formale... Și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale. O să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a spus Nicușor Dan. 

VEZI ȘI: Sociologul Remus Ștefureac (INSCOP), pentru DCNews: În ce situații PSD va avea „un câștig politic destul de evident” după moțiune/ Explicația simpatiei pentru Ilie Bolojan

Scenariul unui guvern tehnocrat

Președintele Nicușor Dan a mai spus că varianta unui guvern tehnocrat este posibilă și că are deja în vedere nume de premieri tehnocrați, însă nu le va face publice decât în momentul în care va exista o majoritate politică în acest sens. 

Jurnalist: Având în vedere că pare că partidele politice nu şi-au schimbat poziţiile, cât de departe suntem în momentul de faţă de varianta unui premier tehnocrat sau a unui Guvern format din tehnocraţi?

„Este un scenariu care are şanse, da”, a spus Nicușor Dan.

Jurnalist: Aveţi deja în minte variante de premier tehnocrat? 

„În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ilie bolojan
premier tehnocrat
aur
consultari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

Ivan   •   12 Mai 2026   •   11:29

Bolovan nu mai trebuie să fie favoritul nimănui, el este favoritul lăzii de gunoi a istoriei la fel ca Boc, MR Ungureanu, Cioloș, Cîțu, L Orban, Ciucă ! Bolovan este ca o ciorbă foarte proastă, care reîncălzită este execrabilă și necomestibilă !!!

Nicolae Ștefan   •   12 Mai 2026   •   11:01

Favoritul cui ?

ene ION   •   12 Mai 2026   •   10:38

Este echilibrat, calculat, civilizat, este Presedinte.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Cum a devenit brânza de vaci vedeta rețelelor sociale. Mihaela Bilic: E pe val!
Publicat acum 37 minute
Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026
Publicat acum 55 minute
ICCJ amână pronunţarea deciziei în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Influencerii promovează mituri care îi pun în pericol pe tineri. „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Grecia ia măsuri împotriva turismului de masă: Noi reguli pentru turiști și dezvoltatori
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 29 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Călin Georgescu, propus premier de AUR. Petrișor Peiu explică mesajul lui George Simion / Răzvan Dumitrescu: Asta e o nuanță
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 12 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close