Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan

Întrebat dacă mai există varianta desemnării lui Ilie Bolojan ca prim-ministru, președintele Nicușor Dan a răspuns că va desemna un prim-ministru dacă există o majoritate parlamentară care să-l susțină.

Jurnalist: Vă pregătiți să convocați partidele politice la consultări oficiale pentru desemnarea unui prim-ministru. Aș vrea să vă întreb direct dacă mai există această variantă, cea a desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, în momentul de față.

„Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general.

Mă aștept ca partidele să își păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public. De fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele este o propunere de premier și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru”, a spus Nicușor Dan.

Majoritatea parlamentară și componența Guvernului

Președintele Nicușor Dan a explicat că va respecta toate procedurile constituționale și va chema toate partidele, inclusiv AUR, la consultări oficiale pentru formarea Guvernului.

Jurnalist: Ați folosit o nuanță: „majoritate în Parlament”. Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul Guvernului?

„Întrebarea dumneavoastră este dacă există varianta în care majoritatea parlamentară să se suprapună cu componența Guvernului... Teoretic”, a spus Nicușor Dan.

Jurnalist: Ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR. Îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?

„Evident! La consultările formale... Și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale. O să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a spus Nicușor Dan.

Scenariul unui guvern tehnocrat

Președintele Nicușor Dan a mai spus că varianta unui guvern tehnocrat este posibilă și că are deja în vedere nume de premieri tehnocrați, însă nu le va face publice decât în momentul în care va exista o majoritate politică în acest sens.

Jurnalist: Având în vedere că pare că partidele politice nu şi-au schimbat poziţiile, cât de departe suntem în momentul de faţă de varianta unui premier tehnocrat sau a unui Guvern format din tehnocraţi?

„Este un scenariu care are şanse, da”, a spus Nicușor Dan.

Jurnalist: Aveţi deja în minte variante de premier tehnocrat?

„În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

