Alertă în Dâmbovița după apariția unui urs într-o localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT

Prezenţa unui urs a fost semnalată luni dimineaţă în localitatea Raciu, iar populaţia a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT, informează ISU Dâmboviţa.

"În jurul orei 09:09, a fost semnalată prezenţa unui animal sălbatic (urs) în localitatea Raciu. La faţa locului intervine Detaşamentul de Pompieri Târgovişte cu un echipaj SMURD, împreună cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa", au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

A fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populaţiei din zonă.

Prezenţa unui urs a mai fost semnalată în această lună în Raciu, dar şi în localităţile Pucioasa şi Cobia, în toate cazurile fiind transmis mesaje de avertizare.

VEZI ȘI: O femeie a fost găsită decedată în Bistrița-Năsăud. Autoritățile suspectează că ar fi fost atacată de urs