Guvernul majorează salariile la Romgaz cu 6,5%, începând cu 1 iunie

Guvernul României a decis, vineri, să majoreze salariile pentru angajații SNGN ROMGAZ SA cu 6,5% începând cu 1 iunie 2026. Decizia e motivată de faptul că Romgaz derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei, precum Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice.

„Decizia de majorare a salariilor angajaților ROMGAZ cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în ședința de astăzi a Guvernului și are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național.

În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie.

Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, se precizează în comunicatul Guvernului