UDMR cere grăbirea discuțiilor pentru desemnarea unui nou premier

Discuţiile pentru formarea unui nou Guvern trebuie să aibă loc cât mai repede, având în vedere că sunt măsuri care nu pot fi promovate de Ministerul Sănătăţii sau de Executivul interimar, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila citat de Agerpres.

"Pentru sistemul medical românesc, pentru Ministerul Sănătăţii şi pentru tot ceea ce există în domeniul sănătăţii publice în România este bine ca acest interimat să nu ţină foarte mult. (...) Mesajul meu - dacă vreţi public - este acela că discuţiile pentru formarea unui nou Guvern să aibă loc cât mai repede, la Ministerul Sănătăţii să avem un ministru plin, cu un mandat plin, cu majoritate parlamentară în spate, cu Guvern în spate", a spus Cseke Attila, joi, într-o conferinţă de presă.

El a dat asigurări că o să îşi exercite atribuţiile cât poate de bine.

"Sunt zilnic la Ministerul Sănătăţii, vom împinge lucrurile, mai ales pe PNRR, unde este de împins, dar este foarte clar, din ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, că mandatul unui interimar la Ministerul Sănătăţii, precum şi la celelalte ministere este un mandat limitat foarte mult, fără posibilitate de a propune politici publice. Şi vă dau un exemplu de astăzi: am dori, săptămâna viitoare, să promovăm, pentru prima dată în România, aprobarea unui program naţional de îngrijiri paleative; la fel, un program pornit de domnul ministru Rogobete, pentru care îi mulţumesc public şi care a avut toate avizele şi astăzi Ministerul Justiţiei ni l-a restituit, spunând că suntem un Guvern interimar, cu miniştri interimari, e o politică publică nouă, nu putem să o promovăm", a menţionat Cseke Attila.

Acesta este de părere că este în interesul statului român să aibă un Guvern "cu mandat plin", însă aceasta va fi foarte greu de realizat, din declaraţiile actorilor politici, mai degrabă se tinde spre "un blocaj".

"Va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declaraţiile actorilor politici de ieri, aş putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare, dar este atributul şi răspunderea factorilor politici, al fiecărui partid politic proeuropean de a găsi soluţii prin care acest lucru totuşi să se întâmple", a adăugat Cseke Attila.

El a spus că poate se găseşte soluţia unui prim-ministru acceptat de PNL şi PSD.

"Eu pot să vă spun punctul de vedere (...) al UDMR (...) Trebuie discutat, trebuie dezbătut până se găseşte o soluţie, dar ar fi de preferat ca această dezbatere, discuţie să nu ţină foarte mult, să nu ţină săptămâni întregi, poate chiar şi luni şi să se instituie un Guvern cu mandat plin (...) Poate se găseşte un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi acum sunt într-o stare, pare-se, ireconciliabilă, mă refer la PNL şi PSD şi viceversa sau poate trebuie găsită o altă soluţie, dar important este să fie o soluţie care este democratică şi este proeuropeană", a subliniat Cseke Attila.