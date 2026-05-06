Dan Negru a găsit „investiția care plătește cea mai bună dobândă”: „E din opt litere!” / VIDEO

Dan Negru, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, susține că a găsit „investiția care plătește cea mai bună dobândă”.

„Sunt la Arad cu singura resursă care se înmulțește atunci când o împarți. E din 8 litere, ca la Jocul Cuvintelor. Uite-l pe Goldiș, Goldiș în centru la Aradului. El e unul din cei care a făcut Unirea, visa încă de la începutul secolului trecut la o universitate pentru toți tinerii din Ardeal și Banat. De-asta Universitatea din Arad îi poartă numele, ca un omagiu adus idealului lui”, spune Dan Negru.

Vasile Goldiș, între istorie și ideal educațional

Figura lui Vasile Goldiș rămâne una centrală în istoria modernă a României. Implicat în Marea Unire, el este asociat și cu o viziune educațională care a depășit epoca sa.

Universitatea care îi poartă numele nu este doar o instituție academică, e o formă de continuitate a unui proiect început cu mai bine de un secol în urmă.

Aradul a devenit în timp un spațiu universitar important, cu o dinamică internațională vizibilă, în special prin facultățile de medicină și stomatologie, care atrag studenți din mai multe țări.

„Aradul a devenit un hub internațional în educație și datorită facultăților de medicină, de stomatologie, care a tras mulți studenți străini aici”, afirmă Dan Negru.

Universitatea, între memorie și documente istorice

În interiorul universității, memoria instituțională este păstrată prin documente, fotografii și obiecte cu valoare simbolică.

Dan Negru descrie o imagine care surprinde dimensiunea istorică a locului:

„Asta e camera trofeelor universității, dar am găsit aici și o fotografie interesantă de la înmormântarea lui Goldiș. A murit în februarie, la 71 de ani, e fotografia, și ziua înmormântării a fost declarată zi de doliu național”.

Aceste detalii nu țin doar de trecut, ele construiesc un tip de identitate colectivă care continuă să influențeze prezentul.

Campusul universitar, spațiu al continuității

Dincolo de documente și arhive, campusul universitar devine un spațiu în care istoria și prezentul coexistă.

„Îmi place campusul universității, vi-l arăt imediat. E perioada înscrierilor acum, uite, se vede și după afișul ăsta”, spune Dan Negru.

În acest cadru, biblioteca universității aduce laolaltă contribuții culturale neașteptate, inclusiv donații literare cu valoare simbolică.

„În biblioteca universității am găsit donația asta interesantă de carte făcută de copiii lui Arghezi. Uite, manuscrisele lui Tudor Arghezi, bănuțul Arghezi, băiatul lui, a trăit ultimii ani de viață și a și murit aici, în Arad”, adaugă jurnalistul.

Aceste legături culturale arată cum un spațiu universitar poate deveni punct de întâlnire între istorie, literatură și memorie personală.

Imaginea campusului este completată de elemente arhitecturale și simbolice care transmit ideea de echilibru între trecut și prezent.

„Dar să vă arăt campusul universitar, asta e curtea lui. Îmi plac gusturile, statuile astea, care parcă arată că nu există înainte fără înapoi. Și-mi place biserica asta liniștită, adusă din Maramureș”, mai spune Dan Negru.

Goldiș, om politic și simbol moral

După realizarea Marii Uniri, Vasile Goldiș s-a retras treptat din viața politică, dar a păstrat un rol de referință morală și intelectuală.

„După unire, Goldiș s-a retras treptat din viața politică, rămânând omul care a făcut unirea și nu politicianul care a profitat de ea”, transmite Dan Negru.

Această distincție îl plasează într-o categorie rară de figuri istorice, percepute mai degrabă prin contribuție decât prin putere politică exercitată.

O moștenire academică măsurată în generații

Astăzi, universitatea care îi poartă numele continuă să funcționeze ca un centru educațional activ, cu un impact semnificativ asupra regiunii.

„Numele lui e dus mai departe și de cei peste 100.000 de studenți care au terminat universitatea care îi poartă azi numele”, conchide Dan Negru.