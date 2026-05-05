Guvernul a trimis acord de împrumut SAFE la Parlament. Textul memorandumului, desecretizat

Guvernul a anunțat oficial, printr-un comunicat, semnarea acordului SAFE.

Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 5 mai 2026

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură, precum și pentru modificarea unor acte normative

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului și face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin îndeplinirea acestui angajament, România evită o penalizare de 771 de milioane de euro, fonduri europene.

Utilizarea acestor terenuri pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile creează premisele valorificării unor suprafețe care, în prezent, nu sunt utilizate în scop agricol.

Actul normativ urmărește, de asemenea, simplificarea și digitalizarea procedurilor, precum și reducerea termenelor de autorizare a proiectelor pentru producerea de energie din surse regenerabile amplasate pe terenurile aflate în administrarea Autorității Naționale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură.

Aceasta măsură contribuie la dezvoltarea economică a zonelor rurale și la creșterea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile.

Comunicatul Ministerului Agriculturii:

De asemenea, prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistem pentru investitori. Prin noile reglementări se instituie o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat, care trebuie constituită la momentul solicitării Autorizației de Înființare, drept o condiție pentru obținerea ei. Pentru Autorizațiile de Înființare care sunt deja emise în acest moment, garanția de 30 de euro per kilowatt instalat va trebui constituită dacă beneficiarul nu finalizează investiția în termenul de valabilitate și va solicita prelungirea Autorizației de Înființare. Condițiile privind modul de constituire, restituire și executare a garanției vor fi clarificate ulterior de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul universitar de stat aflat în activitate în anul școlar/universitar 2025–2026 va beneficia de o primă de carieră didactică în acest an școlar/universitar.

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, la propunerea MIPE, creează cadrul legal pentru acordarea primei de carieră didactică în anul școlar/universitar 2025–2026, în conformitate cu regulile de eligibilitate aplicabile Programului Educație și Ocupare 2021–2027.

Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net și va fi acordată începând cu luna mai. Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susținere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziția de cărţi de specialitate și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educațional, pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar de stat, aflat în activitate.

Minimum 65% din valoarea primei va fi utilizat pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, precum și lista furnizorilor acreditați vor fi publice pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Bugetul măsurii este estimat la 413,778 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.

Pentru anul școlar/universitar 2025–2026, prima de carieră didactică va putea fi utilizată până la finalul anului școlar, respectiv până la 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru învățământul universitar.

Proiectul prevede, de asemenea, utilizarea unei aplicații informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea gestionării listelor de beneficiari, verificării datelor, eliminării eventualelor dublări și asigurării trasabilității operațiunilor. Ministerul Educației și Cercetării va avea rolul de a elabora și încărca listele beneficiarilor eligibili, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura implementarea măsurii, în limitele fondurilor disponibile.

Prin această măsură, Guvernul urmărește susținerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și consolidarea calității actului educațional, în acord cu obiectivele Programului Educație și Ocupare 2021–2027 și cu cerințele de eligibilitate aplicabile finanțărilor europene.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat

Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile de natură salarială, pentru învățământul preuniversitar de stat, este de 9.620 de lei, menținându-se la un nivel constant, comparativ cu anul 2025, potrivit unui act normativ adoptat astăzi de Executiv.

Pentru anul 2026, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale (formarea continuă și cheltuieli cu bunuri și servicii) este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul 2025, în conformitate cu rata inflației luată în calcul în cadrul Legii bugetului de stat.

Pentru reducerea dezechilibrului existent între mediul rural și mediul urban, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) a propus recalibrarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard, cu excepția nivelului de învățământ gimnazial (pentru învățământul gimnazial coeficienții de diferențiere rămân 1 pentru urban, respectiv 1,15 pentru rural).

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă

Pentru anul 2026, costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile de natură salarială din învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat este de 9.620 de lei, menținându-se la un nivel constant, comparativ cu anul 2025, potrivit Hotărârii adoptate astăzi de Executiv.

Pentru anul 2026, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale (formarea continuă și cheltuieli cu bunuri și servicii) este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul 2025, în conformitate cu rata inflației luată în calcul în cadrul Legii bugetului de stat.

III. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu temă: aprobarea semnării Acordului de împrumut (Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei" - SAFE) dintre Comisia Europeană și România de către ministrul finanţelor

Guvernul a aprobat, prin acest Memorandum, semnarea Acordului de împrumut (Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei" - SAFE) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 EURO, de către ministrul finanțelor.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Potrivit Regulamentului SAFE, între CE și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional. Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului, iar prin Acordul operațional se stabilește relația dintre implementarea planului și împrumutul acordat.

Semnarea și aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României.

Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut (cca. 2,5 mld. EUR), după intrarea în vigoare a Acordului. Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului; Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului; Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.

