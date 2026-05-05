Guvernul Bolojan a picat. Bogdan Chirieac, după declarațiile de la dezbaterile moțiunii de cenzură: Mi-a venit greața

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut de Parlament, cu 281 de voturi. Reprezentanții PNL și USR au acuzat PSD că ar împinge scena politică spre instabilitate prin declanșarea moțiunii, în timp ce social-democrații susțin că demersul este justificat de actuala guvernare. Disputa a generat un val de atacuri reciproce și a amplificat tensiunea din plen.

Ședința celor două Camere ale Parlamentului a fost comentată de analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

"Un șir de vorbe grețoase"

"Rar mi-a fost dat să aud și să văd un șir de vorbe grețoase așa cum am văzut acum în Parlamentul României. Dezamăgitor total! Total! Partidele de pe locul 3 și 4 îl ceartă pe partidul de pe locul 1, PNL uitând că a fost împreună la guvernare cu PSD în ultimii ani. Ba chiar, au fost pe liste comune la europarlamentare, iar pentru a ajuta PNL, PSD-ul a făcut greșeala gravă, anti românească, de a devansa alegerile locale în 2024. Acum unii sunt hoți, iar alții sunt curați ca lacrima. Mi-a venit greața la aceste discursuri. Stați liniștiți, din acest moment aceasta va fi propaganda. Plecarea domnului Bolojan va fi urmată de valuri de propagandă așa cum nu vă imaginați. Cred că domnul Bolojan va pleca din PNL sau va fi exclus din PNL, își va face propria formațiune politică cu care va avea un viitor în politică. Cel mai probabil va rupe puțin din PNL, mai mult din USR și din REPER și va avea un partid. Acum trebuie făcut un audit al guvernului Bolojan. Gaura lăsată în urmă de acest om este compleșitoare, și nu atât prin creșterea de taxe și impozite, ci prin deciziile economice pe care le-a luat. Mă refer, de exemplu, la decizia de a nu plăti facturile pentru lucrurile de infrastructură, inclusiv pentru cele cu fonduri europene. Din această cauză pierdem fonduri europene. Nu numai din cauza lui, dar a avut un rol important. Pierdem banii din PNRR, PNRR se termină pe 31 August, și a blocat economia efectiv.

"Domnul Bolojan ar vrea să scoată PNL de la guvernare"

Constructorii de infrastructură nu sunt plătiți de mai bine de un an de zile, iar gaura lăsată de Ilie Bolojan este copleșitoare. Nu mai vorbesc de programul SAFE. Eu nu suspectez acțiuni de corupție, că banii aceștia sunt atent monitorizați de Uniunea Europeană, ci de faptul că nu s-a negociat bine, iar industria națională de Apărare, economia românească, nu beneficiază, așa cum ar trebui, de acest credit cu dobândă mică și pe termen foarte lung care ar trebui să ajute România să iasă din criza financiară. Domnul Bolojan ar vrea să scoată PNL de guvernare. E singura sa șansă să rămână președinte PNL. Dacă PNL ar nominaliza de acolo un premier, dânsul nu ar mai putea rămâne președinte acolo. Ca „să-și salveze măcar postul de președinte PNl, vrea să-i treacă pe liberali în opoziție. Eu cred că președintele Dan, care, din nou, s-a comportat ireproșabil în această criză politică, ca un președinte, va negocia pentru a convinge PNL-ul să nu plece de la guvernare. Pentru un singur om, ce s-a vorbit printre șuvoaiele de vorbe pe care le-am auzit, s-a auzit că 'moțiunea ne-a costat două miliarde'.

"Grindeanu a greșit că a depus moțiunea fix acum"

Da, Grindeanu a greșit că a depus moțiunea fix acum. Trebuia să o depună toamna trecută sau în toamnă după PNRR. Ca să împiedici pierderea acestor bani, tu Bolojan de ce nu ai demisionat imediat? Ca să ce? Să rămâi guvern minoritar? Ca să te legi de Parlament pentru fiecare lege pe care vrei să o treci? Să-ți pice legile în Parlament? Parlamentul este principalul depozitar al suveranității României. Acolo se fac lucrurile. Ne aducem aminte foarte rar de Parlament și în general doar de rău. Când face unul ceva, că slava Domnului parlamentarii fac lucruri reprobabile mulți, atunci ne uităm la Parlament. Parlamentul este instituția cheie a acestui stat", a explicat Bogdan Chirieac.

