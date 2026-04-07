Claudiu Târziu: „Singura soluție pentru ieșirea din criză este revenirea la votul românilor, prin alegeri anticipate”

Potrivit liderului conservator, actualul Executiv, condus de Ilie Bolojan, nu mai beneficiază de susținere populară reală și nici de un sprijin politic coherent – fiind rezultatul unor aranjamente de culise pe cale să se destrame – și care nu mai reflectă opțiunile electoratului.

„Guvernul Bolojan este lipsit de legitimitate. Nu are susținere populară și, la fel de grav, nu mai are nici sprijin politic solid. Coaliția care îl susține există mai degrabă din inerție și interes decât din convingere sau responsabilitate față de țară”, a afirmat Claudiu Târziu.

El a subliniat că actuala coaliție guvernamentală este marcată de tensiuni interne majore, lipsă de coeziune și absența unor obiective clare de guvernare.

„Vedem zilnic declarații contradictorii, amenințări cu ruperea alianței, conflicte interne și blocaje. Fiecare partid vorbește despre plecare, dar niciunul nu o face. Motivul este simplu: funcțiile sunt mai importante decât interesul național”, a declarat acesta.

Claudiu Târziu a atras atenția că soluțiile vehiculate în spațiul public – precum reconfigurarea aceleiași majorități, formarea unei noi coaliții din aceleași partide sau instalea unui guvern minoritar – nu pot genera o schimbare reală.

„România nu are nevoie de o rearanjare a acelorași piese pe tabla Puterii. Nu aceasta este soluția. Oamenii așteaptă o schimbare autentică, nu simulacre politice”, a mai adăugat Târziu.

În acest context, liderul ACT a susținut ferm că singura soluție democratică și legitimă este organizarea de alegeri anticipate.

„Numai alegerile anticipate pot eflecta voința actuală a electoratului și totodată oferi o soluție pentru ieșirea din fundătura politică în care se află țara. Este momentul ca românii să decidă cine îi conduce, nu grupuri restrânse care negociază puterea în spatele ușilor închise”, a declarat Claudiu Târziu.

Acesta a adăugat că o eventuală resetare politică prin vot ar permite apariția în prim-planul politicii românești a unor oameni capabili să guverneze în interesul național și să recâștige încrederea publică.

„România are nevoie de oameni noi la guvernare. De lideri care servesc țara, nu interese obscure. De responsabilitate, nu de calcule de partid. De direcție, nu de improvizație”, a afirmat acesta.

Claudiu Târziu a transmis un mesaj puternic cetățenilor subliniind rolul presiunii publice în declanșarea unei schimbări reale:

„Poporul român merită mai mult. Merită o conducere legitimă, competentă și dedicată interesului național. Iar această schimbare va veni atunci când cetățenii vor cere ferm acest lucru. Vocea lor trebuie să fie ascultată.”

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European

