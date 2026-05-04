Culise din interiorul PNL înainte de moțiune. Dan Motreanu spune, însă, că "inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente"

Dan Motreanu contrazice informaţiile pe surse şi dă de înţeles că multe dintre discuţiile cu parlamentarii din opoziţie au decurs chiar favorabil.

"PNL este pregătit pentru bătălia care trebuie dată în Parlament nu pentru un guvern, nu pentru un premier, nu pentru un partid, ci pentru viitorul României. Iar România are nevoie de responsabilitate, asumare, echilibru și decizii care să îi asigure dezvoltarea si bunăstarea sănătoasă pe termen lung.

Vom vedea în ce măsură acest lucru a fost înțeles și asumat de majoritatea deputaților și senatorilor aleși de oameni nu pentru a le vinde iluzii păguboase, ci pentru a le asigura cetățenilor o viață în mod real mai bună.

În aceste zile, PNL a avut consultări, nu negocieri. Practicile de tip „negociere”, în sensul lor bine-cunoscut, țin mai degrabă de modul în care alege PSD să facă politică, nu de abordarea noastră.

Dialogul purtat a fost deschis, responsabil și orientat către un obiectiv esențial: modernizarea României și consolidarea unui parcurs stabil și predictibil. Am prezentat soluțiile gândite de Guvern pentru cetățeni, în timp ce autorii moțiunii vorbesc doar despre premier și nu propun nimic concret pentru români.

În Parlament, vom utiliza toate instrumentele democratice pentru a susține Guvernul Bolojan și pentru a preveni adoptarea unei moțiuni de cenzură care ar genera instabilitate într-un moment sensibil pentru țară.

Semnarea unei moțiuni nu echivalează automat cu susținerea acesteia la vot. Există parlamentari care, deși au semnat, nu împărtășesc această direcție. Inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente.

Votul este secret – o garanție fundamentală a democrației parlamentare. Este momentul în care fiecare ales poate vota conform propriei conștiințe, în interesul cetățenilor și pentru modernizarea României", a transmis Dan Motreanu pe Facebook.