Data publicării:

Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare.

Pe ordinea de zi figurează informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din 8 august.

Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; şi proiectul de lege privind aprobarea OUG 39/2025 pentru asigurarea finanţării obiectivului de investiţii Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota'.

* Executivul a aprobat, pe 8 august, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură revizuită de evaluare şi plată a despăgubirilor pentru locuinţele şi terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România.

Ce se urmărește prin schimbările aduse


Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificările aduse, se urmăreşte instituirea unor norme care să asigure un just echilibru între interesele legitime ale beneficiarilor legilor reparatorii, pe de o parte, şi, pe de altă parte, interesul general al societăţii şi capacitatea financiară a statului de a suporta despăgubirile, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

Totodată, va fi modificat mecanismul de restituire în natură a imobilelor ce fac obiectul legilor cu caracter reparator. Această modificare urmăreşte în principal: recunoaşterea dreptului ca statul să îşi recupereze contravaloarea investiţiilor; asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate al persoanelor îndreptăţite şi interesul public legat de gestionarea responsabilă a resurselor financiare ale statului; respectarea principiului proporţionalităţii, consacrat şi în jurisprudenţa CEDO.

Se modifică mecanismul de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri



Pe de altă parte, se are în vedere modificarea mecanismului de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri. De asemenea, proiectul prevede modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor şi plafonarea câştigurilor realizate din tranzacţionarea de drepturi.

Această modificare urmăreşte: extinderea perioadei de eşalonare a plăţii despăgubirilor, de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate în plată, cu actualizarea sumei cuvenite în ultimul an, prin aplicarea indicelui de creştere a preţurilor de consum; limitarea profitului realizat de persoane fizice/juridice ca urmarea a tranzacţionării drepturilor stabilite de ANRP; posibilitatea ca beneficiarii să fie despăgubiţi, la solicitarea acestora, într-o singură transă, pentru doar 40% din drepturi.

* Tot pe 8 august, Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Valoarea totală a proiectului


Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este de peste două miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar restul trebuie acoperit din surse naţionale.

"Pentru acoperirea contribuţiei naţionale de până la 40% din valoarea contractului, se alocă suma de 250 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Această sumă provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante. Această soluţie este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislaţiei în vigoare, doar 25% din contribuţia naţională, nu întreaga sumă necesară", preciza Executivul.

Contractul de finanţare pentru construirea noului sediu a fost semnat în ianuarie 2024, iar valoarea totală stabilită este de 2,04 miliarde lei.

"Din această sumă, aproximativ 1,028 miliarde lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 816 milioane lei trebuie asiguraţi de beneficiar. Spitalul 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota' este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii", arăta sursa citată, conform Agerpres.

Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
