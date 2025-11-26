€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Victimele indirecte din accidente rutiere sau acte de violență primesc despăgubiri. Proiect votat aproape unanim de deputați
Data actualizării: 19:23 26 Noi 2025 | Data publicării: 18:58 26 Noi 2025

Victimele indirecte din accidente rutiere sau acte de violență primesc despăgubiri. Proiect votat aproape unanim de deputați
Autor: Tiberiu Vasile

Camera Deputaților adoptă legea lui Robert Cazanciuc: Despăgubiri pentru victimile indirecte în accidente rutiere și acte de violență Despăgubiri pentru victimile indirecte în accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
 

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege inițiat de senatorul Robert Cazanciuc care aduce despăgubiri pentru victimele indirecte ale accidentelor rutiere și ale actelor de violență.

Camera Deputaților a dat undă verde unui proiect de lege care aduce alinare familiei victimelor accidentelor rutiere și ale actelor de violență. Senatorul Robert Cazanciuc, inițiatorul demersului, a reușit să treacă prin Parlament o inițiativă ce vizează despăgubirea persoanelor care, deși nu au decedat, suferă traume sau se află în situații critice, iar familia lor trebuie să suporte întreaga povară. Într-un gest care a adus emoție și recunoștință, colegii deputați i-au oferit un „cadou” de ziua sa, votând aproape în unanimitate proiectul.

"O formă de alinare a suferinței părinților care își văd copiii traumatizați pe viață în urma unor accidente rutiere"

„Camera Deputaților a adoptat astăzi, aproape cu unanimitate, proiectul meu de lege privind despăgubirile acordate victimelor indirecte ale accidentelor rutiere sau infracțiunilor cu violență. A fost un cadou special pe care mi l-au făcut colegii mei deputați, astăzi, de ziua mea, mai ales că era un proiect la care țin foarte mult. Le mulțumesc pe această cale nu doar pentru acest gest, ci și pentru că au reparat o situație grea în care se află urmașii victimelor.

Propunerea legislativă, votată, în 30 iunie, de Senatul cu unanimitate, aduce o formă de alinare a suferinței părinților care își văd copiii traumatizați pe viață în urma unor accidente rutiere sau a chinului copiilor care trebuie să aibă grijă de unul dintre părinții mutilați în urma unor acte de violență domestică.

Legea modifică articolul 1391 din Codul civil care permite în prezent acordarea de despăgubiri morale și materiale doar urmașilor celor decedați ca urmare a unui accident rutier. Din păcate, în situația în care un copil sau un adult ajung să se deplaseze într-un scaun cu rotile ori rămân țintuiți la pat, pierderile fizice, psihice sau sociale nu sunt acoperite cu despăgubiri pentru familia care trebuie să aibă grija victimei.

Am corectat această situație, iar legea merge la promulgare", a explicat în postare senatorul Robert Cazanciuc.

Alte demersuri ale lui Robert Cazanciuc: siguranţă rutieră şi Legea Anastasia

Senatorul Robert Cazanciuc nu s‑a oprit doar la proiectul privind despăgubirile pentru victimele indirecte ale accidentelor - el a fost unul dintre principalii promotori ai legilor menite să reducă mortalitatea pe drumurile publice și să sancționeze cât mai aspru imprudențele la volan.

Cazanciuc a susținut și adoptarea recentă a unui proiect prin care părăsirea locului unui accident grav, inclusiv cu victime, este încadrată drept crimă și pedepsită cu închisoare cu executare, fără posibilitatea suspendării condamnării. „Abandonarea cinică pe marginea drumului a victimei unui accident grav nu este culpă, ci crimă…” a afirmat el.

Cazanciuc este și inițiatorul Legii Anastasia, adoptată în 2023, care prevede că șoferii băuți, drogați sau fără permis, și care provoacă accidente mortale, nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei. Scopul declarat este să se descurajeze comportamentul imprudent la volan și să protejeze viețile oamenilor.

După intrarea în vigoare a legii, statisticile consemnează o scădere semnificativă a deceselor în accidente comise de șoferi fără permis sau sub influența alcoolului sau a drogurilor - cu 53% mai puține victime în această categorie, potrivit datelor.

CITEȘTE ȘI: Robert Cazanciuc: Abandonarea victimei, în urma unui accident, este crimă
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert cazanciuc
victime
accidente auto
violenta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 20 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 36 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close