Victimele indirecte din accidente rutiere sau acte de violență primesc despăgubiri. Proiect votat aproape unanim de deputați

Camera Deputaților a dat undă verde unui proiect de lege care aduce alinare familiei victimelor accidentelor rutiere și ale actelor de violență. Senatorul Robert Cazanciuc, inițiatorul demersului, a reușit să treacă prin Parlament o inițiativă ce vizează despăgubirea persoanelor care, deși nu au decedat, suferă traume sau se află în situații critice, iar familia lor trebuie să suporte întreaga povară. Într-un gest care a adus emoție și recunoștință, colegii deputați i-au oferit un „cadou” de ziua sa, votând aproape în unanimitate proiectul.

"O formă de alinare a suferinței părinților care își văd copiii traumatizați pe viață în urma unor accidente rutiere"

„Camera Deputaților a adoptat astăzi, aproape cu unanimitate, proiectul meu de lege privind despăgubirile acordate victimelor indirecte ale accidentelor rutiere sau infracțiunilor cu violență. A fost un cadou special pe care mi l-au făcut colegii mei deputați, astăzi, de ziua mea, mai ales că era un proiect la care țin foarte mult. Le mulțumesc pe această cale nu doar pentru acest gest, ci și pentru că au reparat o situație grea în care se află urmașii victimelor.

Propunerea legislativă, votată, în 30 iunie, de Senatul cu unanimitate, aduce o formă de alinare a suferinței părinților care își văd copiii traumatizați pe viață în urma unor accidente rutiere sau a chinului copiilor care trebuie să aibă grijă de unul dintre părinții mutilați în urma unor acte de violență domestică.

Legea modifică articolul 1391 din Codul civil care permite în prezent acordarea de despăgubiri morale și materiale doar urmașilor celor decedați ca urmare a unui accident rutier. Din păcate, în situația în care un copil sau un adult ajung să se deplaseze într-un scaun cu rotile ori rămân țintuiți la pat, pierderile fizice, psihice sau sociale nu sunt acoperite cu despăgubiri pentru familia care trebuie să aibă grija victimei.

Am corectat această situație, iar legea merge la promulgare", a explicat în postare senatorul Robert Cazanciuc.

Alte demersuri ale lui Robert Cazanciuc: siguranţă rutieră şi Legea Anastasia

Senatorul Robert Cazanciuc nu s‑a oprit doar la proiectul privind despăgubirile pentru victimele indirecte ale accidentelor - el a fost unul dintre principalii promotori ai legilor menite să reducă mortalitatea pe drumurile publice și să sancționeze cât mai aspru imprudențele la volan.

Cazanciuc a susținut și adoptarea recentă a unui proiect prin care părăsirea locului unui accident grav, inclusiv cu victime, este încadrată drept crimă și pedepsită cu închisoare cu executare, fără posibilitatea suspendării condamnării. „Abandonarea cinică pe marginea drumului a victimei unui accident grav nu este culpă, ci crimă…” a afirmat el.

Cazanciuc este și inițiatorul Legii Anastasia, adoptată în 2023, care prevede că șoferii băuți, drogați sau fără permis, și care provoacă accidente mortale, nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei. Scopul declarat este să se descurajeze comportamentul imprudent la volan și să protejeze viețile oamenilor.

După intrarea în vigoare a legii, statisticile consemnează o scădere semnificativă a deceselor în accidente comise de șoferi fără permis sau sub influența alcoolului sau a drogurilor - cu 53% mai puține victime în această categorie, potrivit datelor.

CITEȘTE ȘI: Robert Cazanciuc: Abandonarea victimei, în urma unui accident, este crimă

