Data publicării: 17:11 26 Noi 2025

Nicolas Sarkozy, condamnare definitivă: Curtea de Casație respinge ultimul recurs în dosarul de finanțare ilegală
Autor: Tiberiu Vasile

Nicolas Sarkozy, condamnare definitivă: Curtea de Casație respinge ultimul recurs în dosarul de finanțare ilegală Sarkozy, condamnat. Curtea respinge ultimul recurs | Sursa foto: Agerpres
 

Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv pentru finanțare ilegală a campaniei, după ce Curtea de Casație i-a respins ultimul recurs, confirmând astfel verdictul în dosarul care a marcat unul dintre cele mai controversate procese politice din Franța.

La începutul săptămânii, numele lui Nicolas Sarkozy a revenit în centrul atenției, după ce Curtea de Casație a decis menținerea sentinței împotriva sa, stabilind astfel o condamnare definitivă în dosarul de finanțare ilegală. Instanța supremă a respins ultimul său recurs, punând capăt bătăliei juridice legate de campania prezidențială din 2012.

Decizia vine după ce judecătorii Curții au analizat, pe 26 noiembrie, plângerea depusă de fostul președinte francez în dosarul Bygmalion, un dosar intens mediatizat, reaprins în contextul tensiunilor politice generate de încarcerarea acestuia. Deși avocatul general recomandase o altă abordare, instanța a păstrat intactă hotărârea anterioară. În comunicatul oficial se precizează: „Curtea de Casație confirmă decizia curții de apel care a condamnat un candidat la alegerile prezidențiale, directorul său de campanie și doi directori ai partidului politic care îl susținea pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale”.

Mecanismul de finanțare ilegală: rolul lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion

Ancheta a arătat că, în perioada campaniei electorale din 2012, cheltuielile au depășit masiv limita legală - 42,7 milioane de euro, aproape dublul plafonului admis. Pentru a masca diferența de aproximativ 20 de milioane de euro, ar fi fost construit un sistem de facturi false, derulat prin firma de comunicare Bygmalion și filiala sa, Event & Cie.

Conform presei franceze, Event & Cie ar fi trecut în contabilitatea partidului UMP (devenit între timp LR) costurile reale ale campaniei lui Sarkozy. Deși nu ar fi fost implicat direct în mecanismul de falsificare, fostul președinte ar fi beneficiat de pe urma acestuia, ceea ce a stat la baza acuzației de finanțare ilegală.

Condamnare menținută de Curtea de Casație

Instanța supremă nu a reanalizat faptele, ci doar legalitatea deciziei date în apel, la 14 februarie 2024. Hotărârea confirmată prevede o pedeapsă de un an de închisoare, din care șase luni executabile. Pentru comparație, în verdictul inițial din 2021, sentința fusese de un an de detenție cu executare.

Chiar și în fața Curții supreme, Nicolas Sarkozy a respins cu fermitate acuzațiile, afirmând că respinge „cu vehemență orice răspundere penală” și denunțând „fabulele” și „minciunile”. Pedeapsa include posibilitatea executării în regim adaptat, precum brățară electronică sau semi-libertate.

Un nou proces îl așteaptă pe Nicolas Sarkozy

Decizia de miercuri nu închide însă capitolul juridic pentru fostul președinte. La orizont se află un alt dosar – cel privind presupusa finanțare din Libia a campaniei sale din 2007. Procesul în apel este programat între 16 martie și 3 iunie. În prima instanță, Sarkozy a fost condamnat, pe 25 septembrie, la cinci ani de închisoare cu executare, perioadă din care a petrecut deja trei săptămâni în detenție, înainte de eliberarea sub control judiciar.

Astfel, finalizarea recursului în dosarul Bygmalion și menținerea condamnării definitive de către a trecut Nicolas Sarkozy, conform Adevărul.

