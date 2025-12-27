Mark Carney condamnă atacurile ruse asupra Kievului și cere cooperare pentru pace

Premierul canadian Mark Carney a condamnat sâmbătă barbaria atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului şi a insistat pe faptul că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de o Rusie pregătită să coopereze, relatează France Presse.

După discuţia avută la Halifax cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Carney a insistat pe nevoia de a susţine Ucraina în această perioadă dificilă.

El a anunţat un nou ajutor economic 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,5 miliarde de euro) care ar trebui să permită Kievului să deblocheze finanţările internaţionale în scopul începerii procesului de reconstrucţie a Ucrainei.

Avem mijloacele şi posibilitatea (de a obţine) o pace justă şi durabilă (în Ucraina), dar pentru acest lucru este nevoie de o Rusie pregătită să coopereze, a declarat Mark Carney după discuţia cu Volodimir Zelenski.

Acesta din urmă se va întâlni duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump.

Mâine voi avea, sper, o reuniune foarte importantă şi foarte constructivă cu preşedintele Trump, a declarat sâmbătă Zelenski.

El s-a referit la atacul rus comis vineri noaptea asupra Kievului, unde peste 1 milion de familii au rămas fără electricitate. Acest atac constituie, încă o dată, răspunsul Rusiei la eforturile noastre de pace. Şi aceasta arată cu adevărat că Putin nu vrea pacea, pe care noi o dorim, a insistat şeful statului ucrainean.