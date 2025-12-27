€ 5.0890
Stiri

DCNews Stiri Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță"
Data publicării: 20:38 27 Dec 2025

Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță"
Autor: Dana Mihai

putin-intalnire-zelenski_98320500 vladimir putin - Foto: Agerpres
 

 Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ''operaţiunii militare speciale'' prin forţă.

 Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele operaţiunii militare speciale prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.

Citește și: Zelenski: Atacul asupra Kievului arată că Rusia "nu vrea să pună capăt războiului"

Agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei este numită de Kremlin operaţiune militară specială.

Şeful statului rus a adăugat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului cu Rusia.

Putin a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse şi a primit rapoarte de la şeful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, precum şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale forţelor ruse.

Liderul de la Kremlin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk, şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie.

putin
ucraina
rusia
