€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Pachet suspect cu o substanță necunoscută, în biroul lui Netanyahu
Data publicării: 12:15 16 Feb 2026

Pachet suspect cu o substanță necunoscută, în biroul lui Netanyahu
Autor: Ioan-Radu Gava

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. îi cere președinelui statului să-l grațieze. Sursa foto: Agerpres

La biroul lui Netanyahu a fost descoperit 'un plic suspect' cu o substanţă necunoscută.

Personalul biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit 'un plic suspect', transmit dpa și Agerpres, preluând media israeliene de luni.

Nu există niciun pericol pentru public, a informat site-ul ynet, citând un departament relevat al biroului lui Netanyahu.

Plicul conţinea fiole cu o substanţă necunoscută, a relatat cotidianul Maariv, citând o persoană la curent cu detaliile incidentului.

CITEȘTE ȘI               -            Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac

Plicul a fost trimis pentru analiză la un laborator.

Solicitată de presă, o purtătoare de cuvânt a guvernului a refuzat să confirme incidentul, trimiţând întrebările poliţiei israeliene, care în primă fază nu a comentat informaţiile.

Aceasta nu este prima dată când la biroul premierului israelian a apărut un pachet suspect. Cel mai recent în noiembrie trecut, forţele de securitate au examinat conţinutul unui plic, care a fost declarat inofensiv în cele din urmă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

benjamin netanyahu
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
ANSVSA, consultare națională pentru elaborarea unei strategii privind gestionarea câinilor fără stăpân
Publicat acum 31 minute
Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile
Publicat acum 58 minute
Pachet suspect cu o substanță necunoscută, în biroul lui Netanyahu
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Ce modele ne mai pot ghida? Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, luni seară la DCEdu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 6 ore si 21 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close