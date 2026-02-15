BANCUL ZILEI: Banii pentru Dumnezeu

Întrebați câți bani dintre cei donați de enoriași le revin lor și câți lui Dumnezeu.

Musulmanul:

-Eu trag o linie și aruncând banii, ce trec dincolo de linie îmi revin mie.

Catolicul:

-Eu trasez un cerc, și ce cade în cerc sunt ai lui Dumnezeu.

Ortodoxul:

-Eu arunc banii în sus, Dumnezeu își oprește cât îi trebuie, iar ce cade sunt ai mei!