BANCUL ZILEI: Pârâciosul...

– Azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată, zice el.

În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat, „Hopa, IMPOTENTULE!”.

– Ei, dragă, sunt tot felul de nebuni, îi răspunde nevasta. Nu-i mai băga şi tu în seamă…

A doua zi, în timp ce soţul mergea din nou cu tramvaiul spre serviciu, acelaşi individ se apropie de el şi îi striga:

– Hopa, PÂRÂCIOSULE…

