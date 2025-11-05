BANCUL ZILEI: Pârâciosul...

Bancul zilei. Un tip vorbea cu soţia:
– Azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată, zice el.
În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat, „Hopa, IMPOTENTULE!”.
– Ei, dragă, sunt tot felul de nebuni, îi răspunde nevasta. Nu-i mai băga şi tu în seamă…
A doua zi, în timp ce soţul mergea din nou cu tramvaiul spre serviciu, acelaşi individ se apropie de el şi îi striga:
– Hopa, PÂRÂCIOSULE…
