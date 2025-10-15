€ 5.0879
Data publicării: 09:49 15 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Hoții de porumb
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Ion și Măria s-au dus la furat de porumb.

Cu sacii în spinare se gândesc să meargă în cimitir să-i împartă, că nu-i vede nimeni, dar la intrare le cad și  câțiva știuleți.

-Lasă-i bă, că îi luăm la sfârșit. Și încep să-i împartă.

Țârcovnicul tocmai trecea pe acolo și aude:

-Ia tu unul, iau eu unul, ia tu unul, iau eu unul. Speriat de moarte, țârcovnicul fuge repede la popă.

-Părinte hai repede în cimitir că Moartea și Dracul împart morții.

Popa își pune sutana pe el, ia crucea, aghiasma și cartea de rugăciuni, și însoțit de țârcovnic purced în cimitir, ascuzându-se după poartă, și ascultând ce spun cei doi hoți:

-Ia tu unul, iau eu unul, ia tu unul, iau eu unul. Termină de împărțit, la care Ion zice:

-Bă, hai să-i luăm și pe ăia de la poartă!

