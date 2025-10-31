€ 5.0856
Data actualizării: 11:17 31 Oct 2025 | Data publicării: 11:15 31 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Când lovești animalul...
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Întorcându-se de la coasă cu caruța plină, Ion îsi mână de zor calul. În faptul serii fiind, îsi biciuia bidiviul din ce în ce mai tare.

La un moment dat, sătul de atâta cotonogeală, calul se oprește în drum, se întoarce către Ion și, cu o privire plină de expresivitate, îi spune:

- Măi Ioane, dă-o  aia mă-sii de treabă! Dai în mine ca într-o vită. Nu te gândești că sunt și eu din carne, că simt fiecare lovitură și sufăr enorm. Ce dracu'mă, Ion!

Auzindu-și calul vorbind, îngrozit, Ion aruncă hațurile din mâini și o rupse la fugă peste fânețe livid la față. Credinciosul lui câine îl urma îndeaproape. La un moment dat, obosit, Ion se opri și se așeza pe o lespede. 

La scurt timp sosi și câinele care, gâfâind și cu limba scoasă, îi spuse:
- Bă Ioane, sa fiu al dracului, ce m-a speriat calul ală când a început să vorbească!"

Vezi și: BANCUL ZILEI: Testament schimbat

