BANCUL ZILEI: Lupii, la furat de oi

Bancul zilei. Doi lupi se decid să meargă la furat de oi.
O ciocănitoare, aflată în preajma acestora când punea la cale furtul, zboară să-l anunțe pe cioban, după care acesta, se pune la pândă.
Seara, lupii se apropie de stână, și vor să intre printr-o spărtură în stână. Primul lup intră prin gaură, la care ciobanul îl articulează cu bâta pe bot. Lupul se întoarce către partenerul său să-i spună:
-Intră tu primul, că pe mine m-a bufnit râsul!
de Roxana Neagu