€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:03 01 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Lupii, la furat de oi
Autor: Crişan Andreescu

banc4_94587800
 

Bancul zilei. Doi lupi se decid să meargă la furat de oi.

O ciocănitoare, aflată în preajma acestora când punea la cale furtul, zboară să-l anunțe pe cioban, după care acesta, se pune la pândă.

 Seara, lupii se apropie de stână, și vor să intre printr-o spărtură în stână. Primul lup intră prin gaură, la care ciobanul îl articulează cu bâta pe bot. Lupul se întoarce către partenerul său să-i spună:

-Intră tu primul, că pe mine m-a bufnit râsul!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Adevărul gol, goluț

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Publicat acum 12 minute
Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Publicat acum 16 minute
Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă
Publicat acum 44 minute
Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Publicat acum 47 minute
Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 23 ore si 42 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 22 ore si 33 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 17 ore si 48 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close