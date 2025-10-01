BANCUL ZILEI: Lupii, la furat de oi

O ciocănitoare, aflată în preajma acestora când punea la cale furtul, zboară să-l anunțe pe cioban, după care acesta, se pune la pândă.

Seara, lupii se apropie de stână, și vor să intre printr-o spărtură în stână. Primul lup intră prin gaură, la care ciobanul îl articulează cu bâta pe bot. Lupul se întoarce către partenerul său să-i spună:

-Intră tu primul, că pe mine m-a bufnit râsul!

