BANCUL ZILEI: Dorința lui Ion pe patul de moarte

Bancul zilei. Ion pe patul de moarte…
– Io amu m-oi duce Mărie, ca mi-o sosit ceasul. Asculta dară la mine!
– Zi Ioane, şi aşa oi face cum îi vrea tu! suspină Maria.
– Să ai grijă de animale, să nu vinzi nimic, să aibă copiii de mâncare, ai auzit ?
– N-o sa vând nimic, cum altfel!?
– Să dai copiii la şcoală, să înveţe carte, ai înţeles?
– Da cum altfel mă Ioane dragă?
– Şi mai vreau ca după ce m-oi duce să te măriţi cu Vasile, ai auzit?
– D-apoi Ioane, io ştiam că Vasile îi duşmanul tău de moarte…
– Păi tocmai de-aia!
Vezi și: BANCUL ZILEI: Jocul cu soția
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu