Data actualizării: 07:27 25 Oct 2025 | Data publicării: 07:24 25 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Dorința lui Ion pe patul de moarte
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Ion pe patul de moarte…

– Io amu m-oi duce Mărie, ca mi-o sosit ceasul. Asculta dară la mine!
– Zi Ioane, şi aşa oi face cum îi vrea tu! suspină Maria.
– Să ai grijă de animale, să nu vinzi nimic, să aibă copiii de mâncare, ai auzit ?
– N-o sa vând nimic, cum altfel!?

– Să dai copiii la şcoală, să înveţe carte, ai înţeles?
– Da cum altfel mă Ioane dragă?
– Şi mai vreau ca după ce m-oi duce să te măriţi cu Vasile, ai auzit?
– D-apoi Ioane, io ştiam că Vasile îi duşmanul tău de moarte…
– Păi tocmai de-aia!

x close