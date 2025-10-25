BANCUL ZILEI: Dorința lui Ion pe patul de moarte

– Io amu m-oi duce Mărie, ca mi-o sosit ceasul. Asculta dară la mine!

– Zi Ioane, şi aşa oi face cum îi vrea tu! suspină Maria.

– Să ai grijă de animale, să nu vinzi nimic, să aibă copiii de mâncare, ai auzit ?

– N-o sa vând nimic, cum altfel!?

– Să dai copiii la şcoală, să înveţe carte, ai înţeles?

– Da cum altfel mă Ioane dragă?

– Şi mai vreau ca după ce m-oi duce să te măriţi cu Vasile, ai auzit?

– D-apoi Ioane, io ştiam că Vasile îi duşmanul tău de moarte…

– Păi tocmai de-aia!

