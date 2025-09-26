€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:48 26 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Secretul pescarului
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Stă un pescar pe malul apei cu un băt într-o mână iar în cealaltă o piatră și este observat de o trecatoare care îl întreabă curioasă?

Stă un pescar pe malul apei cu un băt într-o mână iar în cealaltă o piatră și este observat de o trecatoare care îl întreabă curioasă?
– Ce faci d-le prinzi pește?
– Da.
– Da cu piatra ce faci?
– Ei doamnă aici e tot secretul pescuitului în această piatră.
– Hai spune-mi si mie că și soțul meu e pescar și de câte ori vine fară pește mă cearta, să-i spun și lui măcar o să am liniște.
– Doamnă, dacă stai odata am sa-ți spun.
– Nesimțitule, și pleacă femeia mai departe, pe drum se gândește că doar nu are contor la păsărică și o să aibă liniște acasă, așa că se întoarce la pescar.
– Bine, d-le fie.
Se apucara ei de treaba dupa care d-na primește următorul răspuns:
– Auzi doamnă, cu bătul asta n-am prins nici un pește, dar cu piatra asta dumneata ești a treia pe ziua de astăzi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE — Reuters
Publicat acum 17 minute
Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!
Publicat acum 21 minute
Deversări controlate la Vidraru. Apele Române, informații pentru cetățenii din aval de baraj
Publicat acum 34 minute
Ce reducere vor avea studenții la tren în noul an universitar. Anunțul CFR
Publicat acum 44 minute
Danemarca nu are de gând să invoce articolul 4 al NATO, după ce incursiunea unei drone a închis aeroportul din Copenhaga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 19 ore si 52 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close