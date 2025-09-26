BANCUL ZILEI: Secretul pescarului

Stă un pescar pe malul apei cu un băt într-o mână iar în cealaltă o piatră și este observat de o trecatoare care îl întreabă curioasă?

– Ce faci d-le prinzi pește?

– Da.

– Da cu piatra ce faci?

– Ei doamnă aici e tot secretul pescuitului în această piatră.

– Hai spune-mi si mie că și soțul meu e pescar și de câte ori vine fară pește mă cearta, să-i spun și lui măcar o să am liniște.

– Doamnă, dacă stai odata am sa-ți spun.

– Nesimțitule, și pleacă femeia mai departe, pe drum se gândește că doar nu are contor la păsărică și o să aibă liniște acasă, așa că se întoarce la pescar.

– Bine, d-le fie.

Se apucara ei de treaba dupa care d-na primește următorul răspuns:

– Auzi doamnă, cu bătul asta n-am prins nici un pește, dar cu piatra asta dumneata ești a treia pe ziua de astăzi.