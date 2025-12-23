BANCUL ZILEI: O soție cu spirit antreprenorial

Într-o zi, când soțul era plecat la muncă, soacra i se adresează că ar trebui zugrăvită bucătăria, dar nu avea bidinea.

Soacra: Viorico, trebuie zugrăvită bucătăria, dar n-avem bidinea.

-Var avem, mamă soacra?

-Avem.

Merge Viorica la socru, îi taie barba, face o bidinea și imediat zugrăvește bucătăria.

Soacra: Viorico, trebuie vopsită tâmplăria, dar nu avem pensulă.

Merge Viorica la socru, îi taie mustățile pentru a face două pensule și imediat vopsește toată tâmplăria.

Seara, când vine Ion de la serviciu, îl vede pe tat-su, sus în nuc.

-Ce faci tată acolo sus, dă-te jos să nu cazi, ești om bătrân.

-Nu mă dau jos băiete, că mi-e frică!

-De ce mă tată?

-Ai grijă mă copile, că nebunele astea și-au pus în gând să facă clătite, dar nu au ouă!