BANCUL ZILEI: O soție cu spirit antreprenorial

Bancul zilei. Viorica, o moldoveancă cu spirit întreprinzător, se căsătorește și se mută în Ardeal la socri.
Într-o zi, când soțul era plecat la muncă, soacra i se adresează că ar trebui zugrăvită bucătăria, dar nu avea bidinea.
Soacra: Viorico, trebuie zugrăvită bucătăria, dar n-avem bidinea.
-Var avem, mamă soacra?
-Avem.
Merge Viorica la socru, îi taie barba, face o bidinea și imediat zugrăvește bucătăria.
Soacra: Viorico, trebuie vopsită tâmplăria, dar nu avem pensulă.
Merge Viorica la socru, îi taie mustățile pentru a face două pensule și imediat vopsește toată tâmplăria.
Seara, când vine Ion de la serviciu, îl vede pe tat-su, sus în nuc.
-Ce faci tată acolo sus, dă-te jos să nu cazi, ești om bătrân.
-Nu mă dau jos băiete, că mi-e frică!
-De ce mă tată?
-Ai grijă mă copile, că nebunele astea și-au pus în gând să facă clătite, dar nu au ouă!
de Val Vâlcu