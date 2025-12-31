BANCUL ZILEI: TOP bancuri în ajun de Anul Nou

Ion și Gheorghe stau de vorbă, înainte de Revelion:

– Mă Gheo, ție ce-ți place mai mult, petrecerea de Anul Nou sau să te culci cu nevastă-ta?

– Mă Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des!

=======================

M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă: Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion? M-am răzgândit când mi-a răspuns:

– Sigur că da, când?

=======================

- Iubitule, de la 1 la 10, cât mă iubeşti?

- Iubito, de la 1 la 10 te iubesc foarte mult, dar să ştii că de la 11 ies cu băieţii la bere!

=======================

– Măi, Gheorghe, tu ce cadou vrei de Anul Nou?

– Apăi, nimic, tu, Rozi! Numa să mă iubești, să-mi fii credincioasă și să ai grijă de mine, tu, Rozi!

– No, prea târziu, ți-am luat, deja, ciorapi.

========================

Un cuplu, pe canapea, băiatul cu laptopul în braţe caută loc unde să faca Revelionul.

El: Uite draga mea, Revelion in Tunisia, 200 euro.

Ea: Da…. mmm

El: Uite, Revelion în Grecia, 120 euro, cazare la hotel de trei stele

Ea: Da… ar merge… mmm

El: Vai, mai bine uite Revelion la Poiana Brasov, 300 euro, super tare!

Ea: Mda…. … dupa o pauza de 10 secunde…

Ea: Eu… eu vreau la mama …

Dupa o alta pauza de 10 secunde

El: Du-te !

===============================

Mitică ajunge acasă în seara de Ajun, beat turtă. Văzându-l, nevastă-sa îl ia la rost:

- Unde-ai umblat până la ora asta, nenorocitule, iar ai stat la crâşmă?

- Nuuuu, femeie…. Am fost la cafetărie…

- Unde?! La “cafetărie”? începu ea să râdă. Nici nu mai poţi vorbi ca lumea, de beat ce eşti!… Poate la “cofetărie” ai vrut să zici!

- Nu… Ai auzit bine, la cafetărie.

- Aha… Şi ce-ai băut acolo, mă rog?

- Cafe… şi tărie...