BANCUL ZILEI: TOP bancuri în ajun de Anul Nou

Bancul zilei. Au mai rămas câteva ore până la Revelion. V-am pregătit o selecție de câteva bancuri, care te vor face să intri în Noul An cu zâmbetul pe buze.
Ion și Gheorghe stau de vorbă, înainte de Revelion:
– Mă Gheo, ție ce-ți place mai mult, petrecerea de Anul Nou sau să te culci cu nevastă-ta?
– Mă Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des!
=======================
M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă: Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion? M-am răzgândit când mi-a răspuns:
– Sigur că da, când?
=======================
- Iubitule, de la 1 la 10, cât mă iubeşti?
- Iubito, de la 1 la 10 te iubesc foarte mult, dar să ştii că de la 11 ies cu băieţii la bere!
=======================
– Măi, Gheorghe, tu ce cadou vrei de Anul Nou?
– Apăi, nimic, tu, Rozi! Numa să mă iubești, să-mi fii credincioasă și să ai grijă de mine, tu, Rozi!
– No, prea târziu, ți-am luat, deja, ciorapi.
========================
Un cuplu, pe canapea, băiatul cu laptopul în braţe caută loc unde să faca Revelionul.
El: Uite draga mea, Revelion in Tunisia, 200 euro.
Ea: Da…. mmm
El: Uite, Revelion în Grecia, 120 euro, cazare la hotel de trei stele
Ea: Da… ar merge… mmm
El: Vai, mai bine uite Revelion la Poiana Brasov, 300 euro, super tare!
Ea: Mda…. … dupa o pauza de 10 secunde…
Ea: Eu… eu vreau la mama …
Dupa o alta pauza de 10 secunde
El: Du-te !
===============================
Mitică ajunge acasă în seara de Ajun, beat turtă. Văzându-l, nevastă-sa îl ia la rost:
- Unde-ai umblat până la ora asta, nenorocitule, iar ai stat la crâşmă?
- Nuuuu, femeie…. Am fost la cafetărie…
- Unde?! La “cafetărie”? începu ea să râdă. Nici nu mai poţi vorbi ca lumea, de beat ce eşti!… Poate la “cofetărie” ai vrut să zici!
- Nu… Ai auzit bine, la cafetărie.
- Aha… Şi ce-ai băut acolo, mă rog?
- Cafe… şi tărie...
