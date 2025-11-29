BANCUL ZILEI: Gluma...

La înmormântare, începe nevastă-sa, de ochii lumii, să urle din toți rărunchii:

– Vasileee, unde te duci tu, Vasile? Ia-mă cu tineee! Ia-mă, Vasile, nu pleca, Vasile! Ia-mă cu tineee!

Când să închidă coșciugul, o parte din rochia femeii se prinde înăuntru și pare să nu se mai desprindă. La care nevastă-sa, în șoaptă:

– Nu te prosti, mă, tu nu știi de glumă?