Data actualizării: 07:53 29 Noi 2025 | Data publicării: 07:53 29 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Gluma...
Autor: Crişan Andreescu

banc_26386300
 

Bancul zilei. Vasile, un om bătrân cu o nevastă tânără, dă colțul.

 La înmormântare, începe nevastă-sa, de ochii lumii, să urle din toți rărunchii:

– Vasileee, unde te duci tu, Vasile? Ia-mă cu tineee! Ia-mă, Vasile, nu pleca, Vasile! Ia-mă cu tineee!

Când să închidă coșciugul, o parte din rochia femeii se prinde înăuntru și pare să nu se mai desprindă. La care nevastă-sa, în șoaptă:

– Nu te prosti, mă, tu nu știi de glumă?

x close