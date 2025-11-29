BANCUL ZILEI: Gluma...

Bancul zilei. Vasile, un om bătrân cu o nevastă tânără, dă colțul.
La înmormântare, începe nevastă-sa, de ochii lumii, să urle din toți rărunchii:
– Vasileee, unde te duci tu, Vasile? Ia-mă cu tineee! Ia-mă, Vasile, nu pleca, Vasile! Ia-mă cu tineee!
Când să închidă coșciugul, o parte din rochia femeii se prinde înăuntru și pare să nu se mai desprindă. La care nevastă-sa, în șoaptă:
– Nu te prosti, mă, tu nu știi de glumă?
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu