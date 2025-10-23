€ 5.0831
Data publicării: 08:25 23 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Când îți conduci soția la gară
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Pe peronul gării din Craiova, un bărbat își însoțește consoarta, care pleca la munte cu un grup de prietene.

-Să nu mă înșeli, îi strigă bărbatul.

-Nu te aud!

Trenul se pune îm mișcare, bărbatl alergând după el.

-Să nu mă înșeli!

-Nu te aud!

Trenul prinde viteză, bărbatul tot aleargă după el, când, la un moment dat se împiedică de un macaz și cade. Nervos, cu o ultimă strigare i se adreseasă soției:

-Du-te și fă ce vrei!

-Am auzit, am  auzit!

