BANCUL ZILEI: Când îți conduci soția la gară

-Să nu mă înșeli, îi strigă bărbatul.

-Nu te aud!

Trenul se pune îm mișcare, bărbatl alergând după el.

-Să nu mă înșeli!

-Nu te aud!

Trenul prinde viteză, bărbatul tot aleargă după el, când, la un moment dat se împiedică de un macaz și cade. Nervos, cu o ultimă strigare i se adreseasă soției:

-Du-te și fă ce vrei!

-Am auzit, am auzit!

