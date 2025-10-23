BANCUL ZILEI: Când îți conduci soția la gară

Bancul zilei. Pe peronul gării din Craiova, un bărbat își însoțește consoarta, care pleca la munte cu un grup de prietene.
-Să nu mă înșeli, îi strigă bărbatul.
-Nu te aud!
Trenul se pune îm mișcare, bărbatl alergând după el.
-Să nu mă înșeli!
-Nu te aud!
Trenul prinde viteză, bărbatul tot aleargă după el, când, la un moment dat se împiedică de un macaz și cade. Nervos, cu o ultimă strigare i se adreseasă soției:
-Du-te și fă ce vrei!
-Am auzit, am auzit!
de Val Vâlcu