BANCUL ZILEI: Test la spitalul de psihiatrie

Doctorul începe să explice situația din spital:

-Periodic le dăm pacienților un test. Cine reușește să-l reacă le dăm drumul. De exemplu, acum am umplut o cadă cu apă. Lângă cadă le-am pus o linguriță, o cană și o găleată, cerându-le pacienților să golească apa din cadă.

Ziaristul: Foarte simplu, orice om sănătos ar folosi găleata!

-Nu, un om normal ar trage dopul de la cadă... Doriuți un pat la fereastră?

