BANCUL ZILEI: Test la spitalul de psihiatrie

Bancul zilei. Un jurnalist se prezintă la un interviu într-un spital de nebuni
Doctorul începe să explice situația din spital:
-Periodic le dăm pacienților un test. Cine reușește să-l reacă le dăm drumul. De exemplu, acum am umplut o cadă cu apă. Lângă cadă le-am pus o linguriță, o cană și o găleată, cerându-le pacienților să golească apa din cadă.
Ziaristul: Foarte simplu, orice om sănătos ar folosi găleata!
-Nu, un om normal ar trage dopul de la cadă... Doriuți un pat la fereastră?
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu