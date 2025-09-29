€ 5.0772
Data publicării: 10:00 29 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Test la spitalul de psihiatrie
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Un jurnalist  se prezintă la un interviu într-un spital de nebuni

Doctorul începe să explice situația din spital:

-Periodic le dăm pacienților un test. Cine reușește să-l reacă le dăm drumul. De exemplu, acum am umplut o cadă cu apă. Lângă cadă le-am pus o linguriță, o cană și o găleată, cerându-le pacienților să golească apa din cadă.

Ziaristul: Foarte simplu, orice om sănătos ar folosi găleata!

-Nu, un om normal ar trage dopul de la cadă... Doriuți un pat la fereastră?

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

