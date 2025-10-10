BANCUL ZILEI: De ce românii nu au autostrăzi

Bancul zilei. Cercetătorii ardeleni au făcut următorul calcul.
România produce cam 800 mii de tone de prune anual.
Dacă românii nu se întâmplă să facă dulcețuri, compoturi și alte dulcegării această cantitate de prune s-ar transforma în 80 mii tone de țuică de prune.
La un preț mediu de 10 euro litru de țuică rezultă 800.000.000 euro. Cam 50 km de autostradă.
Problema e că producția e egală cu consumul.
No, vedeți de ce România nu are autostrăzi.
de Val Vâlcu