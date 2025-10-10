BANCUL ZILEI: De ce românii nu au autostrăzi

România produce cam 800 mii de tone de prune anual.

Dacă românii nu se întâmplă să facă dulcețuri, compoturi și alte dulcegării această cantitate de prune s-ar transforma în 80 mii tone de țuică de prune.

La un preț mediu de 10 euro litru de țuică rezultă 800.000.000 euro. Cam 50 km de autostradă.

Problema e că producția e egală cu consumul.

No, vedeți de ce România nu are autostrăzi.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Când trebuie să-ți ții gura