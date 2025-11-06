BANCUL ZILEI: La azil

- Mă, Gheo', ce cauți tu aici? Eu auzisem că i-ai lăsat așa de mulți bani lu' fii-tu că te-a băgat la azilul ăla de lux, ce cauți aici, la azilul ăsta de stat?

- Mă, Vasile, am cerut să fiu mutat aici.

- Dar de ce? Nu era mai bine acolo?

- Nu, mă, nu mă simțeam bine de loc.

- Dar ce s-a întâmplat? Doctorii nu te tratau bine?

- Ah, nu mă puteam plânge.

- Atunci, asistentele nu erau suficient de atente? - Nu mă puteam plânge.

- Femeile de serviciu, portarii, se purtau urât cu bătrânii?

- Nu, nu mă puteam plânge.

- Camera ta nu era suficient de mare, de curată, nu te lăsau pe afară?

- Nu mă puteam plânge.

- Păi, dacă-ți era atât de bine acolo, de ce ai venit aici?

- Aici mă pot plânge.

