BANCUL ZILEI: La azil

Bancul zilei. Gheo' și Vasile se întâlnesc la azilul de bătrâni.
- Mă, Gheo', ce cauți tu aici? Eu auzisem că i-ai lăsat așa de mulți bani lu' fii-tu că te-a băgat la azilul ăla de lux, ce cauți aici, la azilul ăsta de stat?
- Mă, Vasile, am cerut să fiu mutat aici.
- Dar de ce? Nu era mai bine acolo?
- Nu, mă, nu mă simțeam bine de loc.
- Dar ce s-a întâmplat? Doctorii nu te tratau bine?
- Ah, nu mă puteam plânge.
- Atunci, asistentele nu erau suficient de atente? - Nu mă puteam plânge.
- Femeile de serviciu, portarii, se purtau urât cu bătrânii?
- Nu, nu mă puteam plânge.
- Camera ta nu era suficient de mare, de curată, nu te lăsau pe afară?
- Nu mă puteam plânge.
- Păi, dacă-ți era atât de bine acolo, de ce ai venit aici?
- Aici mă pot plânge.
