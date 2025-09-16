Data publicării:

BANCUL ZILEI: Infidelitatea...

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. Două persoane decedate se întâlnesc la morgă.

- De ce ai murit, este întrebat unul dintre ei?

- De răceală, îi răspunse celălalt. Tu?

- De bucurie. Un prieten mi-a spus că soția mă înșeală, și am decis să verific. Am pretins că voi pleca în deplasare, dar m-am întors noaptea acasă. Am căutat  peste tot, dar nu am găsit pe nimeni. Atunci, de bucurie am murit.

- Prostule, dacă te uitai și în frigider, atunci ambii am fi fost în viață.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Farsă nereușită

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
16 sep 2025, 08:53
BANCUL ZILEI: Farsă nereușită
15 sep 2025, 08:37
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
13 sep 2025, 06:10
BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
11 sep 2025, 09:48
BANCUL ZILEI: Dezvăluiri în căsătorie
10 sep 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Ceartă la grădiniță
09 sep 2025, 08:20
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
BANCUL ZILEI: Prima zi de școală
08 sep 2025, 08:59
BANCUL ZILEI: Petrecerea...
06 sep 2025, 07:35
BANCUL ZILEI: Supărare mare...
05 sep 2025, 08:47
BANCUL ZILEI: Moștenitorul familiei
04 sep 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Despre infidelitate
03 sep 2025, 08:40
BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă
02 sep 2025, 08:10
BANCUL ZILEI: Despre amante...
01 sep 2025, 08:57
BANCUL ZILEI: Alegerea soțului
31 aug 2025, 08:27
BANCUL ZILEI: Ce înseamnă să deții o haină de blană
30 aug 2025, 07:49
BANCUL ZILEI: Bulă este nefericit
29 aug 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dragostea de soră...
28 aug 2025, 08:37
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
BANCUL ZILEI: Tortul pentru aniversarea soției
26 aug 2025, 07:55
BANCUL ZILEI: La aprozar...
25 aug 2025, 09:26
BANCUL ZILEI: Test de inteligență
24 aug 2025, 06:57
BANCUL ZILEI: De ce are nevoie soțul...
23 aug 2025, 07:47
BANCUL ZILEI: Bulă și cadoul de la soție
22 aug 2025, 07:22
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
19 aug 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
18 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Povești din familie
17 aug 2025, 07:26
Bancuri de Sfânta Maria
15 aug 2025, 06:57
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten
14 aug 2025, 08:59
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
13 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare
12 aug 2025, 07:58
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
11 aug 2025, 05:12
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
09 aug 2025, 07:15
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08 aug 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
07 aug 2025, 06:02
BANCUL ZILEI: Pedeapsa pentru bigamie
05 aug 2025, 08:00
BANCUL ZILEI: Despre elemente...
04 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Domnule doctor, am înnebunit
03 aug 2025, 06:26
BANCUL ZILEI: Soție de magician
02 aug 2025, 10:07
BANCUL ZILEI: Oferta...
01 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Medicamentul împotriva bolii
31 iul 2025, 08:28
BANCUL ZILEI: Când te bate Dumnezeu
30 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Cadoul dn America
29 iul 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Discuție între țărani...
28 iul 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Alegerea soției...
27 iul 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Discuții cu părinții, după prima întâlnire
26 iul 2025, 06:32
BANCUL ZILEI: Bărbatul a încurcat-o!
25 iul 2025, 08:23
BANCUL ZILEI: Record de vânzări la supermarket
24 iul 2025, 08:51
BANCUL ZILEI: Luna de miere, plină de surprize
23 iul 2025, 09:15
BANCUL ZILEI: Despre relația de cuplu
22 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Interpretarea anunțurilor matrimoniale ale femeilor
21 iul 2025, 09:16
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
acum 29 de minute
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
acum 42 de minute
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
acum 51 de minute
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
acum 51 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă
acum 57 de minute
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
acum 1 ora 12 minute
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
acum 1 ora 22 minute
Victor Rebengiuc se retrage din carieră, la 92 de ani. Adio Andre...
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
pe 15 Septembrie 2025
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
pe 15 Septembrie 2025
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel