BANCUL ZILEI: Infidelitatea...

Bancul zilei. Două persoane decedate se întâlnesc la morgă.

- De ce ai murit, este întrebat unul dintre ei?

- De răceală, îi răspunse celălalt. Tu?

- De bucurie. Un prieten mi-a spus că soția mă înșeală, și am decis să verific. Am pretins că voi pleca în deplasare, dar m-am întors noaptea acasă. Am căutat peste tot, dar nu am găsit pe nimeni. Atunci, de bucurie am murit.

- Prostule, dacă te uitai și în frigider, atunci ambii am fi fost în viață.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Farsă nereușită

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News