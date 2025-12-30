€ 5.0963
Stiri

Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Data publicării: 19:46 30 Dec 2025

Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Autor: Dana Mihai

Masa, anul nou -Freepik Masa, anul nou -Freepik
 

Uite ce trebuie și ce NU trebuie să avem pe masa în noaptea dintre ani.

Ce se mănâncă de Revelion conform tradiției românești

Carnea de porc este nelipsită de pe masa de Revelion, porcul simbolizează prosperitate și înaintare. Cârnații și friptura de porc reprezintă abundența și continuitatea. Piftia este semn de legături puternice în familie și stabilitate. Peștele este consumat în unele zone pentru a „aluneca” mai ușor peste greutăți, așa cum alunecă peștele prin apă.

De ce mâncăm 12 boabe de strugure

Fiecare boabă de strugure reprezintă o lună din anul care urmează. La fiecare bătaie a ceasului, se mănâncă o boabă, iar dacă reușești să le mănânci pe toate până la ultima bătaie: vei avea un an norocos, vei fi ferit de griji, vei avea belșug și sănătate

Tradiția spune că boabele trebuie mâncate la fix, la miezul nopții, pe rând, fără a vorbi între ele. Mulți oameni își pun o dorință în gând pentru fiecare boabă sau una singură, legată de întregul an.

Citește și: Cum să păstrezi strugurii pentru Revelion dacă i-ai cumpărat prea devreme

De Anul Nou se mănâncă pește

În România, dar și în multe alte țări, peștele este considerat un simbol al norocului și al prosperității, de aceea se consumă frecvent în noaptea de Revelion. În multe familii, peștele a rămas o mâncare „obligatorie” de Revelion, alături de alte mâncăruri cu semnificație simbolică. Tradiția spune că nu este bine să mănânci carne de pasăre la început de an, pentru a nu „împrăștia norocul”, iar peștele este alternativa ideală.

Ce NU se mănâncă de Revelion

Carnea de pasăre este de evitat de Revelion. Se spune că nu este bine să mâncăm crustacee sau fructe de mare precum racii, crabii sau creveții. Acestea merg „înapoi” sau „în lateral”, iar simbolic pot atrage stagnare sau piedici.

Carnea de vită și ea este evitată pentru că boul este asociat cu munca grea și cu povara. Tradiția spune că cei care consumă vită de Revelion riscă un an plin de eforturi și responsabilități apăsătoare

Alte superstiții culinare de Anul Nou

În noaptea de Anul Nou nu se aruncă mâncarea, risipa este considerată semn rău, posibile lipsuri financiare în următorul an.

Alimente cu formă rotundă, pentru continuitatea vieții. În unele zone nu se mănâncă înainte de miezul nopții. Contează foarte mult primul aliment pe care îl guști în 2026, dacă e dulce, o să ai un an armonios, dacă e sărat o să ai un an plin de provocări.

mancare revelion
superstitii revelion

mancare revelion
superstitii revelion
