DCNews Lifestyle Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Data actualizării: 12:47 30 Dec 2025 | Data publicării: 10:30 30 Dec 2025

Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Autor: Darius Mureșan

masa revelion Foto cu rol ilustrativ: Freepik / masă Revelion
 

De Revelion, tradiția spune că ce pui pe masă îți poate influența norocul în noul an.

Potrivit tradiției, există anumite preparate pe care românii le pun pe masa de Revelion.

Ce se mănâncă de Revelion conform tradiției românești

De Revelion, se mănâncă carne de porc, simbolizând prosperitatea și belșugul. Friptura, toba, cărnații, piftiile, jumările sunt cele mai căutate preparate. De pe masa de Revelion nu trebuie să lipsească pâinea de casă, colacii, reprezentând un simbol al abundenței, belșugului. Cu privire la băuturi, este bine să ai pe masă șampanie și vin. În unele zone, sarmalele sunt obligatorii, fiind un element specific tradiției românești.

De ce mâncăm 12 boabe de strugure De Anul Nou

Tradiția spune să mănânci 12 boabe de struguri la miezul nopții, respectiv câte una pentru fiecare lună, pentru a-ți merge bine în fiecare dintre ele.

Vezi și - Cum să păstrezi strugurii pentru Revelion dacă i-ai cumpărat prea devreme

De Anul Nou se mănâncă pește

De asemenea, de Anul Nou se mănâncă pește. De ce? Pentru că peștele reprezintă un simbol al prosperității, aduce bani și prosperitate, pentru că ”înoată înainte”. De bun augur sunt crapul, somonul, șalăul sau heringul.

Ce NU se mănâncă de Revelion

De Revelion, potrivit tradițiilor populare, sunt câteva alimente care trebuie evitate, cu scopul de a nu se ”alunga” norocul ori a se atrage ghinion în noul an. Este vorba despre carnea de pasăre, respectiv pui, curcan, găină, rață. Se zice că zboară norocul dacă mânânci acest tip de carne.

Nu este bine să mănânci crustacee și fructe de mare, deoarece merg înapoi, semnificând regresul, stagnarea. În unele zone nu se mănâncă pești ”fără solzi”, asociați că aduc ghinion. De asemenea, a se evita mâncarea foarte iute sau amară, pentru că ar aduce ceartă.

Vezi și: Preparatul ideal de sărbători. Bilic: Se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele

Alte superstiții culinare de Anul Nou

Alte superstiții culinare de Anul Nou sunt legate de prezența deserturilor de casă, semnificând bucuria și belșugul. Totodată, este bine să mănânci mere, fiind un semn de stabilitate și echilibru. În unele zone se spune că este bine să fie tăiate în număr par.

Important de știut este că acestea sunt tradiții și superstiții populare, nu reguli stricte.

Vezi și - Top trei rețete ieftine, dar delicioase, pentru masa de Revelion
 
 
 
 
 
 

masa de revelion 2026
